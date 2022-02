PSG Mercato : Anelka annonce l’arrivée de Paul Pogba au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 25 février 2022 à 07:03

Paul Pogba au PSG la saison prochaine après son aventure avec Manchester United ? Nicolas Anelka ne trouve pas l’hypothèse forcément farfelue.

Le Paris SG veut Paul Pogba en priorité l’été prochain

En fin de contrat en juin avec Manchester United, Paul Pogba sera l’un des gros tubes du prochain mercato estival. Annoncé sur les tablettes de plusieurs cadors européens, le milieu de terrain français fait partie des principales priorités du Paris Saint-Germain pour l’été prochain. D’après les informations du quotidien L’Équipe, l’ancien joueur de la Juventus Turin est la priorité du directeur sportif parisien Leonardo, qui aurait déjà évoqué le sujet à plusieurs reprises avec son agent Mino Raiola.

De retour chez les Red Devils durant l’été 2016 contre un chèque de 105 millions d’euros, le Champion du monde 2018 n’a toujours pas renouvelé son engagement. Régulièrement critiqué par les anciens et les supporters du club anglais, le milieu de terrain de 28 ans a de fortes chances de rejoindre gratuitement un nouveau club à l’issue de la saison. Et cette future destination pourrait bien être le PSG selon l’ancien buteur des Rouge et Bleu, Nicolas Anelka.

Anelka sur Pogba : « il ne serait pas contre venir » au PSG

Récemment interrogé par le journal The Telegraph, Paul Pogba a publiquement annoncé qu’il attendrait la fin de la saison pour se pencher sur sa situation personnelle. Toutefois, Nicolas Anelka, qui s’est déjà entretenu avec le natif de Lagny-sur-Marne, assure serait intéressé par une signature au Paris Saint-Germain.

« S’il veut venir à Paris ? J'ai discuté de ça il y a six mois avec lui et il ne serait pas contre de venir au PSG », a déclaré l’ancien avant-centre du Real Madrid dans sur le plateau de l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC Sport. Poursuivant, Anelka a avoué que le club de la capitale serait un point de chute idéal pour la Pioche contrairement à Manchester United.

« Manchester United ? Ce n'est pas le meilleur club dans lequel il peut s'éclater et montrer son talent. Je pense que le PSG, ce serait super bien pour lui. Certains disent que ce ne serait pas bien pour Paris, car il est soi-disant souvent blessé. Mais je pense que ses blessures sont dues à sa vie à Manchester, car il n'est psychologiquement pas bien », a-t-il précisé.

Outre le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin seraient également sur les traces du coéquipier de Cristiano Ronaldo.