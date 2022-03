Nantes - PSG : Discipline, Marco Verratti connaît sa sanction

Publié par Ange A. le 02 mars 2022 à 23:17

Marco Verratti est fixé sur sa sanction suite à ses propos contre l’arbitre après la défaite du PSG à Nantes lors de la 25e journée.

La LFP clémente envers Marco Verratti

Les Parisiens l’avaient mauvaise après leur faux pas contre le FC Nantes le 19 février. Au sortir d’un revers à La Beaujoire (3-1), Leonardo et Marco Verratti s’en étaient vertement pris à Mickaël Lesage. Les deux hommes déploraient les décisions du central de la partie. Le milieu du Paris Saint-Germain en était même allé jusqu’à remettre en cause les compétences de l’arbitre. « C’est le seul arbitre au monde qui peut faire une chose comme ça [...] Parfois les arbitres il faut prendre les responsabilités, parce que là on s’est fait ch... dessus avec les arbitres », avait lancé l’Italien au micro de Canal Plus.

Cette sortie de Verratti n’a pas échappé à la Fédération française de football. Laquelle a saisi la Commission de discipline de la LFP. L’instance a décidé de convoquer le milieu du PSG lors de sa réunion de ce mercredi. La Ligue s’est montrée magnanime envers le joueur au vu de la sanction prononcée contre lui.

Verratti ne prend qu’un match après Nantes

Réunie mercredi, la Commission de discipline de la LFP a décidé d’infliger deux matchs de suspension à Marco Verratti, dont un avec sursis. Sa sanction prenant effet à partir du 8 mars, il va manquer la réception des Girondins de Bordeaux le 13 mars. Le métronome risquait gros suite à ses propos lors de la défaite à Nantes. D’après le règlement, il encourait jusqu’à cinq matchs de suspension selon la gravité de ses propos. L’international transalpin sera donc de la partie ce samedi lors du déplacement du PSG à Nice, 3e de Ligue 1. Pour ce choc, Mauricio Pochettino devra en revanche composer avec le forfait de Kylian Mbappé. Averti contre les Canaris, l’attaquant parisien est suspendu contre le Gym. Une mauvaise nouvelle, surtout que les Parisiens restent sur une élimination en Coupe de France face aux Aiglons.