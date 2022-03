Bayern Mercato : Rude concurrence pour un grand défenseur de l'Ajax !

Publié par Thomas G. le 03 mars 2022 à 11:19

Le Bayern Munich a fixé son principal chantier pour la saison à venir : renforcer sa défense. Les pistes se multiplient pour les Bavarois.

Bayern Mercato : Noussair Mazraoui bientôt en Bavière ?

Selon la presse allemande, le Bayern Munich fait partie de la liste des prétendants à Noussair Mazraoui, le latéral droit international marocain de l'Ajax Amsterdam. Le joueur de 24 ans est en fin de contrat cet été, il va quitter son club formateur. L’arrivée de l'international marocain permettrait à Benjamin Pavard de davantage évoluer en tant que défenseur central. Actuellement, les Bavarois estiment qu'ils n'ont pas assez d'options en défense.

Ainsi, les dirigeants du Bayern veulent recruter plusieurs défenseurs pour renforcer leur ligne défensive. Andreas Christensen est aussi pisté pour remplacer Niklas Süle. Les Bavarois sont également dans la course à la signature d’Antonio Rüdiger et Matthias Ginter, tous les deux en fin de contrat cet été. Le Bayern offre cinq ans de contrat à Noussair Mazraoui et une possibilité d’être titulaire, ce qui pourrait le séduire pour passer d'Amsterdam à Munich.

Dortmund, le Milan AC et le Barça l’apprécient aussi

L'international marocain de 24 ans est courtisé par trois autres clubs en plus du Bayern Munich. Le Borussia Dortmund suit aussi attentivement ce dossier, car le club de la Ruhr veut se renforcer considérablement pour remporter le titre en Bundesliga l'an prochain. Dortmund veut continuer son recrutement ambitieux pour retrouver les sommets en Bundesliga et stopper l’hégémonie bavaroise.

En ce qui concerne le Barça, les Catalans multiplient les pistes à bas prix pour se renforcer sans dépenser d'argent. L'objectif du club et de recruter une toute nouvelle ligne défensive à 0€, composée d'Andreas Christensen, César Azpilicueta, Noussair Mazraoui et d'un arrière gauche. Enfin, le Milan AC veut recruter un nouveau latéral droit pour concurrencer Davide Calabria. Le joueur formé au club est étincelant cette saison, Alessandro Florenzi, son suppléant, n'a pas convaincu les dirigeants Milanais. L’international marocain de 24 ans est courtisé de toute part, reste à savoir où il atterrira en juillet prochain.