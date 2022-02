Barça Mercato : Milan à la lutte avec Barcelone pour un crack de l'Ajax

Publié par Thomas le 17 février 2022 à 18:27

Désireux de renforcer son arrière garde cet été, le Barça ferait le forcing pour enrôler un talent de l'Ajax également pisté par l'AC Milan et Dortmund.

Barça Mercato : C’est chaud autour de Mazraoui

Le mercato estival s’annonce déjà mouvementé en Europe. Outre les grands noms du football comme Kylian Mbappé ou Erling Haaland qui devraient sans nul doute agiter la prochaine fenêtre des transferts, d’autres joueurs à fort potentiel sont au centre d’une lutte acharnée entre plusieurs cadors. C’est notamment le cas du défenseur marocain Noussair Mazraoui, sensation du côté de l’Ajax Amsterdam dans le championnat néerlandais. Le poulain de Mino Raiola, agent également de Paul Pogba et d’un certain Erling Haaland, est en fin de contrat cet été chez le leader d’Eredivisie et a annoncé récemment vouloir quitter les Pays-Bas à l’issue de la saison.

Et justement, pour l’enrôler, une multitude de grands clubs se sont positionnés ces derniers mois, à commencer par le FC Barcelone, qui cherche désespérément un latéral droit la saison prochaine. Le club espagnol compte profiter de sa très bonne relation avec Raiola pour boucler le transfert du Marocain avant la fin de la saison.

Seulement, le Barça pourrait également se faire devancer par deux autres écuries européennes, le Milan AC et le Borussia Dortmund. Comme l’avance en exclusivité Fabrizio Romano sur Twitter, " l’AC Milan est entré dans la course avec le Borussia Dortmund et Barcelone pour signer Noussair Mazraoui en tant qu’agent libre. Aucun accord, tout est encore ouvert – Mazraoui prendra son temps pour décider ", a déclaré le journaliste italien. Avant de rajouter que le joueur de 24 ans " a annoncé sa décision de partir de l’Ajax librement il y a des mois ". En 18 rencontres cette saison en championnat, le latéral droit a déjà marqué 5 buts et délivré 2 passes décisives en 18 matches.

Une signature pour préparer celle d’Haaland

Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, pourtant, Noussair Mazraoui pourrait être la clé du transfert d’Erling Haaland au FC Barcelone. Objectif numéro 1 des Blaugranas cet été, l’attaquant norvégien pourrait débarquer en Catalogne sous l’impulsion de son agent Mino Raiola. L’influent homme d’affaires italien s’est plusieurs fois réuni avec Joan Laporta et Mateu Alemany cette saison pour évoquer le futur de son poulain de 21 ans.

Selon la presse locale, l’agent italien aurait demandé au Barça de recruter Mazraoui, joueur dont il gère les intérêts, pour faciliter l’arrivée d’Haaland cet été, à l’instar du transfert de Zlatan Ibrahimovic motivé par l’arrivée de Maxwell en 2009 au FC Barcelone. Pour rappel, l’attaquant du BVB est également lorgné par le PSG et le Real Madrid, de quoi annoncer un été brûlant...