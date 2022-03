Real-PSG : Grosse inquiétude au Paris SG avant le voyage à Madrid

Publié par JEAN-LUC D le 04 mars 2022 à 11:21

Mercredi prochain, le PSG sera sur la pelouse du Real Madrid en Ligue des Champions. Quelques jours avant ce match, une inquiétude tombe au Paris SG.

Ander Herrera victime d’une coquille à l’oeil

Absent du groupe du Paris Saint-Germain depuis la fin du mois de janvier, Ander Herrera va encore rater le déplacement à Nice ce samedi, à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Jeudi soir, l’ancien milieu de terrain de Manchester United a publié une photo qui suscite l’inquiétude des supporters parisiens à quelques jours du choc des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, à Santiago Bernabeu.

En effet, l’international espagnol de 32 ans a posté sur son compte Instagram un selfie avec l'œil droit assez gonflé. Sans préciser la nature de cette blessure insolite, le compatriote de Sergio Ramos a tout simplement écrit sous sa photo : « Je vais avoir des jours compliqués. Je vais vite revenir. » Avant le match contre l’OGC Nice, Ander Herrera n’arrive pas à ouvrir convenablement son œil droit. Élément de base de Mauricio Pochettino en début de saison, Herrera a peu à peu perdu sa place dans le onze de départ du Paris SG, mais son entraîneur espère toujours son retour afin d’épauler Marco Verratti qui se blesse très souvent.

PSG : Herrera de retour contre le Real Madrid ?

Déjà handicapé par une blessure musculaire, Ander Herrera n’a plus disputé la moindre minute en match officiel depuis la fin du mois de janvier. D’après L’Équipe, le coéquipier de Georginio Wijnaldum sera absent en Côte d’Azur ce samedi pour affronter l’OGC Nice. Toujours selon la même source, Herrera était aux soins jeudi, mais va pouvoir tenir sa place mercredi prochain face au Real Madrid.

Depuis le début de la saison, le natif de Bilbao a disputé 26 rencontres toutes compétitions confondues, inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives. L’Équipe donne également des nouvelles d’Achraf Hakimi. Le quotidien sportif explique notamment que l’ancien défenseur de l’Inter Milan « a repris la course, hier, en marge du groupe. Le latéral droit international marocain du PSG devrait cependant encore être préservé demain ». En revanche, Leandro Paredes va mieux et semble rétabli de sa douleur aux adducteurs. Il a participé à une partie de la séance avec le groupe et terminé, ensuite, par du travail individuel. Un point sera fait aujourd’hui à son sujet, rapporte le journal francilien.