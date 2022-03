OM Mercato : Milik sur le départ, l’annonce inquiétante de Longoria

Publié par Timothée Jean le 04 mars 2022 à 10:21

Pablo Longoria, a été interrogé sur l’avenir d’Arkadiusz Milik. Bien qu’il souhaite le conserver, le président marseillais ne se montre pas très rassurant.

OM Mercato : Longoria jette le trouble sur l'avenir de Milik

Après un début de saison très poussif, Arkadiusz Milik semble avoir retrouvé son plein potentiel à l’Olympique de Marseille en se montrant très décisif ces dernières semaines. Mais si l’avant-centre polonais alimente beaucoup de conversations dans la cité phocéenne en ce moment, ce n'est pas vraiment par rapport à son retour de forme. Cela concerne plutôt sa situation au sein de la formation de Jorge Sampaoli, qui suscite quelques doutes.

Ces craintes ont même été renforcées par la récente sortie d’Arkadiusz Milik, qui réclame plus de temps de jeu à l’ OM. L'ancien attaquant de l’Ajax Amsterdam a avoué qu’il ne comprenait toujours pas les choix de son entraîneur qui l’envoie régulièrement sur le banc de touche. Ces relations désormais tendues avec Sampaoli ont donc contribué à relancer les spéculations sur son avenir. En plus de l’arrivée d’un concurrent direct en attaque avec le transfert de Cédric Bakambu, le Polonais voit à présent son statut de titulaire menacé. Et la récente déclaration du président de l’ OM ne risque pas d’arranger les choses.

Milik, son statut de titulaire n’est pas garanti

Lors d’une longue interview accordée à La Provence, Pablo Longoria a affiché sa volonté de conserver l’un de ses meilleurs atouts offensifs, sans toutefois être en mesure de lui garantir une place de titulaire. « Si j’ai peur de perdre Milik cet été ? Non. Il a un contrat. Il sait son statut et le respect qu'a le club pour lui. Les situations changent. Un remplaçant devient titulaire la semaine suivante. C’est la vie du sportif. Personne ne peut lui garantir une position de titulaire », a-t-il confié, jetant ainsi un énorme coup de froid sur l’avenir du Polonais. Car si sa situation ne s’améliore pas à Marseille, l’attaquant prêté par Naples pourrait s’en aller en juin prochain.