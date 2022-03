OM Mercato : Milik-Sampaoli, la procédure de divorce enclenchée

Publié par Timothée Jean le 02 mars 2022 à 18:17

La gestion du cas Arkadiusz Milik pose de sérieux problèmes à l’ OM. En froid avec son entraîneur Jorge Sampaoli, le Polonais n’est pas certain de rester.

OM Mercato : Vers un divorce inévitable entre Milik et Sampaoli

2e de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille espère décrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions, tout en se montrant très ambitieux sur le marché des transferts. Si quelques rumeurs d’arrivées ont fait leur apparition ces derniers jours, d’autres concernent des départs. Et pas des moindres. Alors que Boubacar Kamara se rapproche de la sortie, Arkadiusz Milik est également susceptible de mettre les voiles. Et pour cause, la situation est désormais très tendue entre l’avant-centre polonais et son entraîneur Jorge Sampaoli.

Pourtant, très efficace à la pointe de l’attaque marseillaise avec 16 buts inscrits en 26 apparitions cette saison, Arkadiusz Milik ne parvient toujours pas à obtenir la totale confiance du technicien argentin. La preuve, Jorge Sampaoli laisse régulièrement son meilleur atout offensif sur le banc de touche ces dernières semaines. Un choix « incompris » pour l’ancien attaquant de l’Ajax, qui a affiché son mécontentement à l’issue du match aller contre Qarabag (3-1). Et depuis, les relations semblent à présent très froides entre les deux hommes, au point où la situation semble intenable. L’hypothèse d’un divorce entre les deux hommes prend même de l’ampleur à Marseille.

Arkadiusz Milik devrait s’en aller

Dans son article du jour, L’Équipe est revenu sur les tensions entre Arkadiusz Milik et Jorge Sampaoli et fait une révélation inquiétante. Le quotidien sportif est persuadé que le Polonais voudrait bien disputer la prochaine Ligue des Champions avec Marseille, mais il devrait finalement s’en aller à l’issue de la saison, faute d’entente avec son entraîneur. L’ OM pourrait donc perdre son « grand attaquant » dans les mois à venir. Prêté par Naples à l’ OM, Arkadiusz Milik semble ainsi se diriger vers un retour en Serie A, où la Juventus Turin suit de près sa situation.