PSG Mercato : Le Barça dévoile le futur club de Kylian Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 05 mars 2022 à 12:05

Si le Real Madrid est annoncé comme le prochain club de Kylian Mbappé, le PSG tient à retenir son joueur. Le Barça veut être l’arbitre de ce dossier.

Pour le Barça, « difficile que Florentino Pérez laisse s’échapper Mbappé »

Au coeur d’une bataille médiatique entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, Kylian Mbappé continue d’entretenir le flou sur son avenir. Mais le FC Barcelone semble savoir où jouera l’attaquant français la saison prochaine. En effet, pour le média Goal, un membre de la direction du club catalan a livré une confidence sur la décision de l’ancien avant-centre de l’AS Monaco sur la suite de sa carrière.

« C’est très difficile que Florentino Pérez laisse s’échapper Mbappé. Quelque chose doit avoir été signé », assure ce dirigeant des Blaugranas. Arrivé en août 2017 contre un chèque de 180 millions d’euros, Mbappé se dirige donc vers un départ gratuit du PSG pour rejoindre le Real Madrid. Même si dans la capitale française, le vestiaire parisien se mobilise déjà pour tenter de retenir l’enfant de Bondy.

PSG Mercato : Marquinhos se mêle du dossier Mbappé

Alors que la presse espagnole se montre optimiste concernant une arrivée prochaine de Kylian Mbappé au Real Madrid, le Paris Saint-Germain se mobilise pour conserver son joyau tricolore de 23 ans. Dans une interview accordée à RMC Sport vendredi, Marquinhos a ainsi révélé que tout le vestiaire de Mauricio Pochettino tente de convaincre le Champion du monde 2018 de renoncer à ses envies d’ailleurs pour cet été.

« Difficile d’imaginer un avenir sans Mbappé ? Oui. En voyant comment il est important, nous on veut des joueurs comme ça avec nous. C’est rare de trouver des joueurs comme ça ailleurs. Je pense que c’est actuellement le meilleur joueur du monde. Est-ce que j’essaye de le convaincre de rester ? On essaye de parler. On a déjà parlé. Tout le monde lui a déjà parlé. Mais on se voit tous les jours et on ne va pas en parler tous les jours. Il doit prendre la décision. Il sent qu’il est à l’aise ici et nous, on essaye de le faire sentir à l’aise », a expliqué le capitaine du Paris SG.

Reste maintenant à savoir si ce pressing portera ses fruits à l’issue de la saison et au moment du choix de Mbappé.