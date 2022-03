ASSE : Dupraz se lance un énorme défi pour la venue de Metz

Publié par Ange A. le 05 mars 2022 à 22:55

Entraîneur de l’ ASSE, Pascal Dupraz veut relever un challenge lors de la réception du FC Metz ce dimanche à Geoffroy-Guichard.

Pascal Dupraz très ambitieux pour la réception de Metz

L’AS Saint-Étienne compte relever la tête après sa défaite contre le Paris Saint-Germain (3-1). Un choc des mal classés attend l’ ASSE ce dimanche lors de la réception du FC Metz. Les deux équipes sont à égalité de points (22). Avantage néanmoins aux Grenats (18es) qui disposent d’une meilleure différence de buts par rapport aux Verts (19es). En marge de cette rencontre, Pascal Dupraz n’a pas caché son objectif. L’entraîneur stéphanois vise évidemment la victoire face à un concurrent direct dans la course au maintien. La victoire en tête, le coach des Verts souhaite y parvenir avec la manière. Il vise un clean-sheet contre le club mosellan.

Des motifs d’espoir pour l’ ASSE

L’AS Saint-Étienne n’a gardé sa cage inviolée qu’à trois reprises depuis le début de la saison. Son dernier clean-sheet remonte au 26 janvier lors d’un court succès à Angers (0-1). Pour Pascal Dupraz, l’ ASSE peut rêver d’un nouveau clean-sheet contre le FC Metz. Surtout que les hommes de Frédéric Antonetti n’ont inscrit qu’un seul but lors de leurs cinq derniers matchs. « Les supporters aiment nos attitudes, notre état d’esprit. En plus on marque des buts. Par contre on en prend trop. On en a pris cinq lors des deux derniers matches. C’était le rythme avant mon arrivée […] Il faut corriger ça. Mieux on défend, mieux on attaque. Il serait de bon ton de rester imperméables contre Metz, une équipe qui n’a pas une grande propension à marquer », a noté le technicien savoyard en conférence de presse.

Pascal Dupraz est impatient d’en découdre avec son prochain adversaire. « J’attends ce match de Metz avec impatience. La semaine a été longue. C’est LE rendez-vous ! J’attends le match référence, celui qui va valider nos progrès », a-t-il ajouté. Les deux équipes s’étaient quittées sur un score de parité (1-1) lors de leur dernière confrontation le 30 octobre à Saint-Symphorien.