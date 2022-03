ASSE : Un choix fort de Dupraz contre Metz, son onze probable

Publié par Ange A. le 06 mars 2022 à 07:05

Avant-dernier du classement, Saint-Étienne affronte le FC Metz ce dimanche. Le coach de l’ ASSE ne devrait pas aligner son onze type.

20 Verts convoqués pour le choc contre le FC Metz

Freinée par le Paris Saint-Germain, l’AS Saint-Étienne va tenter de se relancer ce dimanche. Avant sa défaite au Parc (3-1) lors de la dernière journée, l’ ASSE restait sur quatre matchs sans défaite en Ligue 1. Les Verts jouent d’ailleurs gros face au FC Metz, un concurrent direct dans la course au maintien. Les deux équipes sont égalité de points. Les Grenats sont barragistes grâce à leur meilleure différence de buts. Pour cette rencontre Pascal Dupraz a convoqué un groupe de 20 joueurs. Enzo Crivelli ne figure toujours pas dans le groupe de Saint-Étienne. L’avant-centre a rejoint le club ligérien dans le cadre d’un prêt cet hiver en provenance d’Antalyaspor. En revanche, Wahbi Khazri et Bakary Sako, incertains pour cette rencontre, ont été retenus par leur entraîneur.

Le onze possible de l’ ASSE contre Metz

Mais rien n’indique que les deux hommes vont intégrer le onze de départ de Pascal Dupraz contre le FC Metz. L’entraîneur de Saint-Étienne pourrait reconduire la même formation que contre le PSG. Le coach stéphanois s’était d’ailleurs réjoui de la prestation de ses hommes malgré leur défaite à Paris. Contre les Grenats, il vise d’ailleurs un succès. Il espère signe une victoire avec un clean-sheet comme il l’a fait savoir en conférence de presse. Mieux on défend, mieux on attaque. Il serait de bon ton de rester imperméables contre Metz, une équipe qui n’a pas une grande propension à marquer », a-t-il déclaré.

Bernardoni – Kolodziecjack, Mangala, Nadé, Camara, Falaye Sacko – Bouanga, Gourna-Douath, Youssouf, Nordin – Boudebouz ou Khazri.