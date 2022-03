OM Mercato : Sampaoli lâche un indice fort sur son avenir !

Publié par Timothée Jean le 07 mars 2022 à 15:16

Alors que les voix réclamant son départ de l’ OM se multiplient, l’entraîneur Jorge Sampaoli a lâché un indice de taille sur la suite de son aventure à Marseille.

OM Mercato : Sampaoli garde le soutien de son vestiaire

Décidément, rien ne va plus du côté de l’Olympique de Marseille. Déchu à domicile dimanche face à l’ AS Monaco (0-1), le club phocéen reste sur une série de trois matches sans victoire en championnat. Et bien évidemment dans de telles circonstances, un homme en particulier est au cœur des critiques. Il s’agit de Jorge Sampaoli. Blâmé depuis son arrivée sur le banc marseillais, l’entraîneur argentin voit désormais des attaques provenir du public Vélodrome.

Lors du coach OM-Monaco, bon nombre de supporters ont fait entendre leur voix, réclamant le départ de Jorge Sampaoli. Ils lui reprochent ses choix « incohérents » et sa « mauvaise gestion » des troupes marseillaises. Mais face à cette grogne des supporters, l’entraîneur de 61 ans peut au moins compter sur le soutien de son vestiaire. Comme il l’a lui-même indiqué au micro de Prime Video, « on doit encore plus insister dans notre idée de jeu et notre manière de défendre. Ce groupe est toujours à mes côtés », a déclaré Jorge Sampaoli. Ainsi, le coach de l’ OM n’est pas du tout lâché par son vestiaire, ce qui écarte déjà l’idée de son éventuel départ de Marseille.

Mattéo Guendouzi prend position pour Sampaoli

À l’issue de la défaite face à l’AS Monaco, Mattéo Guendouzi est aussi monté au créneau pour défendre son entraîneur. S’il comprend la frustration des supporters, le milieu de terrain a toujours confiance en son entraîneur pour sortir de ce moment difficile. « C’est triste de perdre beaucoup de points à domicile. Mais (…) j’ai confiance en l’équipe, au staff. On va continuer de travailler et la fin de saison va bien se passer », a assuré Mattéo Guendouzi en zone mixte. Jorge Sampaoli appréciera sans doute ce soutien de taille.

Mais la prochaine rencontre de l’ OM s’annonce très décisive pour son avenir. Car le club phocéen devrait impérativement renouer avec le succès face à Brest, dimanche, afin de conserver sa place sur le podium de Ligue 1. Dans le cas contraire, Jorge Sampaoli se retrouvera dans une situation très fragilisée.