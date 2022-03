OM Mercato : Après Guendouzi, une autre signature actée à Marseille

Publié par Timothée Jean le 04 mars 2022 à 12:21

Bonne nouvelle pour l’ OM. Malgré l’interdiction de recrutement de la FIFA, les Marseillais sont parvenus à boucler une deuxième signature en interne.

OM Mercato : Le transfert définitif de Cengiz Ünder acté

Tonitruant lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille se projette sur son prochain recrutement en vue de la saison à venir. Et si l’ OM est interdit de recrutement pour les deux prochains mercatos suite à l’affaire Pape Gueye, le club phocéen s’active en interne pour s’assurer de la présence de certains joueurs. C’est notamment le cas de Mattéo Guendouzi. Prêté cette saison à l’ OM, le milieu de terrain français ne retournera pas à Arsenal, puisque son option d’achat a été levée par les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Le joueur de 22 ans défendra donc les couleurs marseillaises la saison prochaine.

Mais Mattéo Guendouzi ne sera pas le seul joueur transféré définitivement à l’ OM. Prêté par l’AS Rome, Cengiz Ünder s’est très vite acclimaté aux principes de jeu de Jorge Sampaoli en devenant l’un des joueurs les plus décisifs de Marseille avec 9 réalisations en 32 apparitions, toutes compétitions confondues. Hyperactif sur l’aile droite, l’international turc réalise une belle saison à l’ OM. Si bien que les dirigeants marseillais n’ont pas l’intention de perdre un tel atout offensif. Son transfert sera définitif si le club phocéen se maintient. Et selon le président Pablo Longoria, l’affaire est déjà réglée. Ce serait plus qu’une question de temps avant d’officialiser son transfert. « Pour Mattéo et Cengiz, l'obligation d'achat est liée au maintien. Avec 47 points, je pense qu'on peut dire que c'est bon », a-t-il assuré à La Provence.

Marseille devra verser 8,5 millions d'euros à l'AS Roma

Arrivé sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Cengiz Ünder semble donc bien parti pour devenir définitivement un joueur de l’Olympique de Marseille. La direction de l’ OM devra en retour verser la somme d’environ 8,5 millions d'euros à l’AS Roma afin de finaliser cette opération. Tandis que le Turc devra signer un nouveau bail au sein du club marseillais.