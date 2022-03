LOSC : Jonathan David dévoile l'objectif de fin de saison de Lille

Publié par ALEXIS le 08 mars 2022 à 04:15

Décisif lors de la large victoire du LOSC sur Clermont, dimanche, Jonathan David s’est prononcé sur la fin de la saison des Lillois et leur objectif.

LOSC : Jonathan David, « j'espère qu'on va se qualifier pour la Coupe d'Europe »

Champion de France en titre, le LOSC connait une saison 2021-2022 compliquée. Le club nordiste était dans la deuxième moitié du classement, précisément 11e à l’issue de la 25e journée. Mais grâce à ses deux succès consécutifs sur l’OL (1-0) est évident Clermont Foot (4-0), Lille OSC est remonté à la 7e place du championnat, à 5 points du podium. Jonathan David, l’un des buteurs des Dogues contre le promu, s’est d’ailleurs prononcé sur la fin du championnat et surtout l’objectif des Lillois dans la course pour une place qualificative à l’Europe.

« J'espère qu'on va continuer comme ça, pour aider l'équipe à se qualifier pour la Coupe d'Europe en fin de saison, car c'est notre objectif. Et ce n'est jamais fini, on le sait depuis le début de la saison et on ne va rien lâcher jusqu'au bout », a déclaré l’avant-centre du LOSC, sur Amazon Prime Video.

Le buteur de Lille OSC se relance dans la course

Meilleur buteur de la Ligue 1 un temps, Jonathan David n’avait plus marqué depuis le 22 décembre 2021, lors de la victoire sur les Girondins à Bordeaux (3-2). Après donc deux mois et demi d’inefficacité, il a trouvé le déclic au stade Pierre Mauroy, lors de la 27e journée de L1. Toujours meilleur buteur du LOSC, l’international canadien (27 sélections, 20 buts) compte maintenant 13 buts, à 2 réalisations de Wissam Ben Yedder (AS Monaco), l’actuel meilleur buteur du championnat. « Je suis très content d'avoir enfin retrouvé le chemin des filets, ça fait du bien », s’est réjoui l'attaquant de 22 ans de Lille OSC.