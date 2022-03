RC Lens : Le RCL lâché par ses supporters face au FC Metz ?

Publié par ALEXIS le 09 mars 2022 à 03:15

Le RC Lens se déplace à Metz, dimanche à 15h, mais pourrait se retrouver sans soutien. Les supporters du RCL ont décidé de boycotter le déplacement.

RC Lens : Les fans du Racing Club boycottent le déplacement à Metz

Alors que le RC Lens prépare son déplacement en Moselle pour affronter le FC Metz, les supporters du club nordiste ont pris une décision qui n’est pas du tout en faveur de leur équipe de coeur. Ils ont décidé de ne pas se rendre sur le terrain des Grenats, à l'occasion de la 28e journée de Ligue 1. Et pour cause, les autorités ont limité les places du parcage visiteurs du stade Saint-Symphorien à seulement 350 spectateurs.

Selon les groupes de supporters du Racing Club, la jauge limitée ne leur permet pas de se déplacer en grand nombre à Metz. De ce fait, il leur est difficile de faire un tri parmi les centaines de fans Sang et Or. « Au regard des conditions d'accueil drastiques fixées par le préfet de Moselle : jauge limitée à 350 supporters pour ce déplacement : Pas de sélection ! Tout le monde ou personne ! », ont indiqué les supporters du RC Lens. Un communiqué signé par les Red Tigers, Northern Soul, les Red Devils, Galiboys et Cap’tain Siko.

Le RCL a pourtant besoin de ses supporters

Le RC Lens reste sur une défaite contre le Stade Brestois devant ses supporters au stade Bollaert (0-1). Les Lensois ont chuté au classement à la 10e place de Ligue 1. Leur objectif est pourtant de finir dans le top 5, afin d’être qualifiés directement pour la Coup d’Europe. Avec 7 points de retard sur la 3e place occupée par l’Olympique de Marseille, l’équipe de Franck Haise est dans une mauvaise position dans la course à l’Europe.

Ils auront ainsi besoin du soutien de leurs bouillants supporters pour jouer un rôle de 12e homme, lors des derniers matches décisifs de la saison. Notons que le FC Metz est 19e et relégable, après sa défaite à Saint-Etienne (1-0). Vu la menace de relégation en Ligue 2 qui plane sur la tête des Messins, nul ne doute qu’ils ont à coeur de tout donner pour les trois points qui les sortiraient de la zone rouge.