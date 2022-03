OM Mercato : Une nouvelle signature officialisée à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 08 mars 2022 à 20:35

En quête de nouveaux renforts, l’ OM n’oublie pas pour autant de régler certains dossiers en interne. Le club marseillais vient de boucler la prolongation de Simon Ngapandouetnbu.

Auteur d’un mercato ambitieux cet hiver, l’Olympique de Marseille reste toujours à l’affut des opportunités du marché, avec la ferme intention d’attirer de nouvelles recrues l’été prochain. Mais avant de s'offir de nouveaux renforts, la direction de l’ OM travaille en coulisse pour sécuriser l’avenir de ses jeunes joueurs. C’est notamment le cas de Simon Ngapandouetnbu.

Le jeune gardien de but de l’ OM arrivait en fin de contrat en juin prochain. Pour la direction de l’ Olympique de Marseille, il était hors de question de perdre un tel talent gratuitement à l’issue de la saison en cours. Les dirigeants marseillais ont alors entamé des discussions afin de prolonger son bail. Et après plusieurs jours de négociations, le club marseillais est finalement parvenu à obtenir gain de cause. Alors que son contrat initial expirait dans moins de quatre mois, Simon Ngapandouetnbu a paraphé un nouveau contrat avec son club formateur. « Le jeune gardien de but prolonge l’aventure avec l’Olympique de Marseille », peut-on lire dans le communiqué officiel du club, qui ne précise pas la durée de son nouveau contrat.

Une prolongation avant celle de Boubacar Kamara

La prolongation de Simon Ngapandouetnbu est la preuve manifeste que la direction de l’OM compte toujours sur ses jeunes joueurs issus de son centre de formation pour prendre la relève. Outre cette signature, l’Olympique de Marseille a aussi entamé les grandes manœuvres pour prolonger le contrat d’un autre crack issu de son centre de formation, Boubacar Kamara. Le minot marseillais, dont le bail expire en juin prochain, pourrait donc être le prochain à prolonger à son contrat à Marseille. Si plusieurs cadors européens se bousculent pour arracher sa signature, les dirigeants marseillais ne perdent pas espoir pour sa prolongation.