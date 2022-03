FC Nantes Mercato : Rachat, Landreau donne rendez-vous à Kita !

Publié par ALEXIS le 09 mars 2022 à 16:23

Mickaël Landreau, représentant du Collectif Nantais, a dévoilé sa stratégie pour le rachat du FC Nantes. Il évoque un rendez-vous avec Waldemar Kita.

Invité sur RMC Sport, Mickaël Landreau (42 ans) a expliqué le projet de rachat du FC Nantes, dont il est porteur. Il a annoncé un rendez-vous avec Waldemar Kita pour connaître le prix de vente du club de la Cité des Ducs. Interrogée sur la valeur marchande du FCN, l’ancienne gloire des Canaris a laissé entendre qu’il doit d’abord rencontrer l'homme d'affaires Franco-Polonais pour savoir à combien il veut vendre le club acquis en août 2007. « La valeur du club ? Elle pourrait être décidée quand ? Quand on ira voir Waldemar, lorsque ce sera possible », a-t-il répondu sur la radio.

En effet, le Collectif Nantais « est en train de construire quelque chose qui est solide, c'est pour cela que ça prend plus de temps que dans d'autres schémas ». En attendant, Mickaël Landreau et les sponsors du FC Nantes qui le soutiennent dans le projet Collectif Nantais se tiennent prêts pour une offre ne dépassant pas 25 M€. « Si Waldemar Kita vend le club 20-25 millions d'euros, demain, on est prêts », a-t-il déclaré.

Landreau évoque le prix du FCN avant et après le mercato

Selon l’ancien gardien de but du FC Nantes et de l’Equipe de France, la valeur estimée du club peut varier d’ici le mercato estival prochain car il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. « Kita fait des abandons de compte courant et il se rembourse au fur et à mesure des années. Cela faisait 6 ans qu’il ne perdait plus d’argent. Il en a réinjecté suite à la crise covid-19 et suite aux problèmes (retrait, ndlr) liés à Media Pro. Puisqu’il y a beaucoup d’actifs dans le foot. La valeur du club avec Ludovic Blas, Moses Simon, Alban Lafont, elle n’est pas la même que s’ils ne sont plus là dans 4 mois. Enfin, il y a tellement de choses. Il y a le PGE (Prêt garanti par l’état) … », a expliqué Mickaël Landreau.

Notons que les deux joueurs et le gardien de but sont les Nantais qui peuvent rapporter gros au club en cas de transfert, leur valeur marchande étant en hausse cette saison. Pour rappel, Waldemar Kita a racheté le FC Nantes pour 10 millions d'euros, il y a 15 ans, mais aurait injecté 50 millions d'euros dans les finances du club.