FC Nantes : Vente, annonce de Landreau sur le rachat du FCN

Publié par ALEXIS le 09 mars 2022 à 06:33

Mickaël Landreau, l’un des responsables du Collectif Nantais, a donné de nouveaux détails sur le projet de rachat du FC Nantes, dont il est porteur.

FC Nantes : Mickaël Landreau, « si Kita vend le club 20-25 M€, on est prêts »

Passé sur RMC Sport, mardi, Mickaël Landreau a relancé le dossier de la reprise en main du FC Nantes. Il avoue être prêt pour racheter le club à Waldemar Kita. Selon l’ancienne gloire du FCN, le Collectif Nantais, dont il est l’un des responsables, a réuni des fonds, afin de faire une proposition au propriétaire actuel du club de la Cité des Ducs. « Si Waldemar Kita vend le club 20-25 millions d'euros, demain, on est prêts », a-t-il déclaré sur la radio dans "Rothen s'enflamme".

L’ancien gardien de but des Canaris et de l’équipe de France a expliqué aussi le projet, dans lequel il est embarqué avec des opérateurs économiques, d’anciens joueurs du FC Nantes et des groupes de supporters, avec le soutien financier de Philippe Plantive, patron de Proginov. « Notre ambition est de réfléchir et d'innover sur ce que doit être un club dans 5, 10 ou 15 ans », a précisé Mickaël Landreau.

Landreau soutenu par « 60 %des sponsors du FCN » ?

Selon Mickaël Landreau, « 60 %des sponsors du club » de la Cité des Ducs l'ont sollicité pour mettre le projet en place. « Ils sont venus me chercher parce que c'est mon club de coeur. Sur la première rencontre avec Plantive et d'autres sponsors, c'était pour réfléchir à autre chose, avec des gens qui ont des compétences... », a-t-il confié, avant de finir par cette assurance : « donc on construit sereinement, tranquillement, toutes les bases qu'on estime nécessaires pour ce que doit être un club, comme le FC Nantes, demain ».

Pour rappel, Waldemar Kita (68 ans) est le propriétaire du FCN depuis août 2007. Malgré les contestations de la part des supporters ultras du club, sur sa gestion, l'homme d'affaires Franco-Polonais ne veut pas cédéer son club. Il a répondu à Landreau et au Collectif Nantais que « le club n’est pas à vendre ».