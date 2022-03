PSG Mercato : Officiel ! Le Paris SG boucle une précieuse signature

Publié par Thomas le 09 mars 2022 à 16:49

Après son mercato hivernal timide en termes de dépense, le PSG a officialisé cette semaine une signature importante pour trois saisons.

PSG Mercato : Un nouveau sponsor débarque au Paris SG

À quelques heures d’un choc planétaire face au Real Madrid en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain continue de renforcer son soft power, sous l’impulsion de son président Nasser Al-Khelaïfi. Le club Rouge et Bleu, sous contrat avec le site de paris sportifs Unibet depuis 2018, a décidé de changer de partenaire pour la prochaine saison, passant chez le concurrent français Parions Sport. D’après les informations du journal L’Équipe, le PSG aurait paraphé un contrat de 3 ans avec le géant français des paris sportifs, filiale de la Française des Jeux.

Un deal juteux pour le Paris SG puisque celui-ci rapporterait pas moins de 5 millionsd’euros par saison au club. Parions Sport succède à son concurrent suédois, dont le bail se terminait à la fin de la saison en cours. Le sponsor était arboré à la fois dans le stade du Parc des Princes mais aussi sur les maillots. Les joueurs participaient également à des campagnes de pub pour la marque, un sponsor donc bien présent dans la vie du club francilien.

Paris rejoint l'élan de solidarité pour l’Ukraine

À l’instar de clubs français comme l’AS Saint-Etienne, le Paris Saint-Germain a décidé de venir en aide au peuple ukrainien cette semaine. Face à la situation préoccupante de la guerre qui sévit dans l'Est de l’Europe, le club de la capitale a débloqué des fonds d’urgence pour l’achat de produits destinés notamment aux enfants ukrainiens. Un partenariat cette fois-ci philanthrope de la part du PSG, qui a profité de sa fondation créée il y a plus de 20 ans pour aider l’association du Secours Populaire, actuellement sur le sol ukrainien pour venir en aide à la population locale.

Dans un communiqué, le club francilien dévoile avoir permis " l’achat et la distribution de kits comprenant 9 000 produits d’hygiène et nourriture à destination des enfants, comme du lait en poudre, du porridge, des couches et lingettes, du savon, de la crème de soin ou du Paracétamol ".