FC Nantes : Polémique, Landreau glisse un nouveau tacle à Domenech

Publié par ALEXIS le 10 mars 2022 à 01:09

Porteur d’un projet pour racheter le FC Nantes, Mickaël Landreau a répondu, cash, à la question sur une possible collaboration avec Raymond Domenech.

FC Nantes : Landreau n'a plus de rapport avec l'ex-sélectionneur des Bleus

Mickaël Landreau connaît bien Raymond Domenech pour avoir été sélectionné par ce dernier en Équipe de France, lors de la Coupe du monde 2006. Ils ont également le FCN en dénominateur commun. Le premier est une ancienne gloire du club de la Cité des ducs, alors que le deuxième a été entraîneur éphémère des Canaris (du 26 décembre 2020 au 11 février 2021). Toutefois, l’ancien gardien de but de 42 ans n’a pas gardé de contact avec le technicien de 70 ans. En d’autres termes, Mickaël Landreau n’a pas de « rapport » avec Raymond Domenech, selon ses confidences à RMC Sport, dans l’émission "Rothen s’enflamme".

Responsable du ‘’Collectif Nantais’’, qui envisage de reprendre en main le FC Nantes, l’ex-portier des Bleus espère convaincre le propriétaire, Waldemar Kita, de lui vendre les Canaris. Il a assuré être prêt, si ce dernier accepte de céder le club à un prix compris entre 20 et 25 millions d’euros.

Mickaël Landreau « ne peut pas » travailler avec Domenech

D’après Mickaël Landreau, le Collectif Nantais « est en train de construire quelque chose qui est solide, c'est pour cela que ça prend plus de temps que dans d'autres schémas ». Interrogé par la radio, sur la possibilité de travailler avec l’ancien sélectionneur des Bleus, le consultant de Canal+ a admis que ce dernier est « un bon tacticien ». Néanmoins, il a rejeté l’idée de faire appel à l’ex-coach des Jaune et Vert. « Je n’ai plus de rapports (avec lui ndlr). […]. Humainement parlant, on s’est séparés. Professionnellement, je peux travailler avec lui… en fait, non je ne peux pas », a-t-il répondu.

Pour mémoire, Mickaël Landreau avait été contre la nomination de Raymond Domenech au poste d’entraîneur du FC Nantes, après le limogeage de Christian Gourcuff. « C’est irrationnel ce qui est en train de se passer […] Côté Waldemar Kita, c’est un énième entraîneur sur la liste depuis 13 ans. Le résultat, on le connaît d’avance, ça ne peut pas fonctionner... » avait-il critiqué il y a un peu plus d’un an. Et ça n'avait pas marché ! Domenech avait été viré après 4 matchs nuls et 4 défaites.