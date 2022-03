Barça Mercato : SRFC, Xavi a trouvé le successeur de Dembélé !

Publié par Thomas G. le 10 mars 2022 à 13:55

Le Barça se renseigne sur un international brésilien de Leeds, passé par le SRFC. Le joueur de 25 ans serait sur le départ en cas de descente en Championship.

Barça Mercato : Raphinha se sent bien à Leeds

Raphinha actuellement sous contrat avec Leeds réalise une saison pleine au niveau statistique. Il a inscrit 9 buts et délivré 2 passes décisives. Il essaye tant bien que mal de remettre en marche la machineanglaise pour aider le club à rester en Premier League. Ses performances ne sont pas passées inaperçues, car plusieurs gros clubs européen sont venus aux nouvelles.

Chelsea était le club le plus avancé sur le dossier, mais la sanction du gouvernement Britannique empêche les Blues de poursuivre le deal. L’international brésilien voudrait rester en Premier League, un championnat qu’il a su apprivoiser, il se sent bien à Leeds. Le destin de son club sera capital pour son avenir, en cas de descente en Championship, il quitterait sans aucun doute le club. Newcastle et ses nouveaux propriétaires saoudiens sont également attentifs à la situation du joueur. L’objectif des Magpies est de construire un trio offensif dévastateur avec Allan Saint-Maximin et deux autres recrues. Mais Raphinha pourrait également se laisser tenter par le championnat espagnol.

Barça Mercato : Xavi veut Raphinha

Selon Fabrizio Romano, le FC Barcelone fait partie de la liste des courtisans pour l’international brésilien Raphinha, passé par le Stade Rennais lors de la saison 2019/2020. Les Blaugranas veulent se renforcer en attaque pour avoir un effectif complet. De plus, le spectre de la descente qui plane autour de Leeds pourrait faciliter le transfert de l'ailier droit.

Si Leeds descend, le prix de Raphinha descendra aussi, ce qui ferait les affaires du Barça. L’ailier brésilien plaît à Xavi Hernandez, l’entraîneur catalan le voit comme le successeur idéal d’Ousmane Dembélé. Xavi veut un gaucher dans son attaque et Raphinha viendrait ainsi combler le vide crée par le départ de Dembélé. Le Français n’a toujours pas prolongé, c’est la raison pour laquelle les Catalans se positionnent désormais sur Raphinha.