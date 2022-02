Barça Mercato : C'est fait, Dembélé prend une décision incroyable !

Publié par Thomas le 28 février 2022 à 18:41

Tout proche d'un départ du Barça cet hiver, où le PSG l'attendait les bras ouverts, Ousmane Dembélé a enfin pris sa décision concernant son futur.

Après le chaos, Ousmane Dembélé revit à Barcelone

Le football va vite et ce n’est pas Ousmane Dembélé qui dira le contraire. L’attaquant tricolore, en fin de contrat avec le FC Barcelone au mois de juin, a connu un épisode hivernal pour le moins compliqué en Catalogne. Après de nombreux refus de prolongation chez les Blaugranas, l’ancien joueur du Stade Rennais a été pointé du doigt par la presse mais aussi et surtout par les supporters, qui lui ont forgé une étiquette de traitre et de mercenaire.

Poussé vers la sortie, Dembélé avait décidé de ne pas quitter la Catalogne, refusant plusieurs offres venues d’Angleterre, afin de mener à bien les derniers mois de son contrat. Un point de non-retour atteint entre l’attaquant et le Barça qui se serait à la surprise générale détendu ces dernières semaines. Malgré une pression du président Joan Laporta, Xavi a refusé de mettre l’international français en tribune dans cette deuxième partie de saison, indiquant publiquement soutenir Dembouz qu’il ne cesse de qualifier de " très professionnel ".

Au-delà de l’entraîneur espagnol, c’est la posture générale du FC Barcelone qui a considérablement changé à l’égard de Dembélé. Sifflé lors de son entrée en jeu au Camp Nou dimanche (victoire 4-0 contre Bilbao), El Mosquito, comme il est appelé en Espagne, a mis tout le monde d’accord et a reçu les acclamations du stade après son joli but et ses deux passes décisives. Une prestation XXL, couplée à une confiance de ses dirigeants qui pousserait le joueur à changer ses plans pour l’été prochain. Comme le révèle la presse ibérique ce lundi, l’international français serait plus que jamais proche de prolonger son aventure au FC Barcelone.

Barça Mercato : Coup de tonnerre, Dembélé veut rester

D’après Sport, le joueur serait extrêmement reconnaissant de l’attention que lui porte l’entraîneur du Barça. Même dans le vestiaire, les joueurs ont été surpris par la très bonne entente entre Dembélé et Xavi. Pour cette raison, l’ancien joueur du BVB aurait réitéré son désir de resterà Barcelone, poussant ses dirigeants à faire quelques efforts financiers afin que le deal se réalise. Comme l’avance le journaliste Alfredo Martinez, l’attaquant et son entourage (notamment son agent Moussa Sissoko) sont en train de réparer leur relation avec Barcelone, très entachée cet hiver.

Rien n’a pour l’instant été convenu d’après la source, mais quelque chose a changé ces derniers jours et la tendance est à une prolongation. Cela est sans compter sur la récente signature de Pierre-Emerick Aubameyang, grand ami de Dembélé, qui lui aurait récemment conseillé de rester en Catalogne.