LOSC-ASSE : Pascal Dupraz fait une grosse annonce avant Lille !

À la veille du choc LOSC-ASSE, Pascal Dupraz a fait état de l'esprit de son groupe et a annoncé plusieurs forfaits de taille.

Tout semble aller pour le mieux à l’AS Saint-Etienne. Vainqueur le week-end dernier du FC Metz, rival au classement, le club ligérien poursuit sa belle montée en puissance sous l’impulsion de son homme fort, Pascal Dupraz. Enfin sorti de la zone rouge (17e à égalité de points avec Troyes, 16e), Sainté se confronte ce vendredi à un gros morceaux de Ligue 1, le LOSC de Jocelyn Gourvennec. En pleine renaissance depuis plusieurs matches, les Dogues font figures de favoris contre l’ ASSE, d’autant que les Verts connaissent ces derniers temps une recrudescence de forfaits.

Ce jeudi, en conférence de presse, Pascal Dupraz a fait était de 6 absences pour le déplacement à Lille, dont deux recrues stéphanoises. " Sow va mieux. Il est en réathlétisation comme Crivelli. Aussi, Maçon, Neyou, Gnagnon et Hamouma ", a déclaré le coach savoyard. Ces cinq blessés sont accompagnés de la suspension d’Eliaquim Mangala, qui avait reçu un carton jaune contre le PSG le 26 février dernier. Pascal Dupraz a par la suite apporté plus de précisions sur l’état de ses joueurs forfaits. " Neyou a mal aux quadriceps. Gnagnon rechute. On espère un retour pour Hamouma et Crivelli pour Troyes (18/03). "

Un retour important annoncé

La suspension malheureuse de Eliaquim Mangala en défense a poussé Pascal Dupraz à repenser son arrière-garde face au LOSC. Comme annoncé en conférence de presse ce jeudi, Saint-Etienne va acter le retour de son international péruvien Miguel Trauco, qui n’a pas disputé la moindre minute chez les Verts depuis le 2 janvier dernier (victoire 4-1 contre Jura Sud). " Miguel Trauco sera de retour dans le groupe. Il bénéficiera de la suspension d’Eliaquim Mangala ", a déclaré l’ancien coach du TFC.