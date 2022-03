PSG Mercato : Mbappé s’en va, Lewandowski arrive ! Ça chauffe à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 10 mars 2022 à 20:25

Kylian Mbappé a peut-être disputé son dernier match européen avec le PSG, hier. Robert Lewandowski du Bayern Munich aurait déjà été contacté.

Négociations en cours avec le clan Lewandowski

Accueilli en futur héros par le public du stade Santiago Bernabeu, Kylian Mbappé pourrait faire ses adieux au Parc des Princes à la fin de la saison. Libre le 30 juin prochain, l’attaquant de 23 ans n’a toujours pas prolongé son bail avec le Paris Saint-Germain. Et avec la nouvelle déconvenue de l’équipe parisienne sur la scène européenne, les chances de voir l’international français parapher un nouveau contrat avec les Rouge et Bleu ont énormément diminué.

D’ailleurs, plusieurs sources locales et étrangères assurent que l’ancien avant-centre de l’AS Monaco devrait bel et bien s’engager en faveur des Merengues dans les mois à venir. Un accord verbal existerait même déjà entre Florentino Pérez et le natif de Bondy. Il ne manquerait plus que la signature. Conscient de cet état de fait, la direction parisienne travaillerait en coulisses pour mettre la main sur une nouvelle star en attaque. À en croire Nicolò Schira, c’est Robert Lewandowski qui pourrait être l’heureux élu.

Le journaliste italien explique en effet que la piste menant au numéro 9 du Bayern Munich a été relancée. Lié au club allemand jusqu’en juin 2023, le joueur de 33 ans veut s’offrir un nouveau challenge avant la retraite. N’ayant toujours pas trouvé d’accord en vue d’une prolongation éventuelle, Pini Zahavi, l’agent de Lewandowksi serait en pourparlers avec les dirigeants du Paris SG ces derniers jours. Récemment interrogé sur un possible transfert à Paris, l’international polonais n’a pas totalement fermé la porte.

PSG Mercato : Lewandowski ne ferme pas la porte

Arrivé librement en juillet 2014 en provenance du Borussia Dortmund, Robert Lewandowski pourrait être en train de vivre ses derniers mois sous le maillot du Bayern Munich. Dans une interview accordée à Téléfoot dimanche, le meilleur buteur de Bundesliga n’a pas forcément exclut une arrivée au Paris Saint-Germain afin de succéder à Kylian Mbappé, même s’il avoue être encore sous contrat en Bavière.

« Je veux jouer encore plusieurs années, pas deux ou trois ans, mais au moins cinq ans. Si dans deux ans je commence à régresser, je songerai à la retraite, mais pas avant. Remplacer Mbappé à Paris ? Je ne sais pas ce qu’il va se passer avec le dossier Mbappé, je suis encore sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2023 donc je ne pense pas encore à un transfert au PSG », a-t-il expliqué.

Reste maintenant à savoir si le Bayern Munich voudra laisser filer son meilleur atout offensif, évalué à 50 millions d’euros par Transfermarkt.