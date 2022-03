OM Mercato : Une arrivée de Sadio Mané déjà validée à Marseille

Publié par Timothée Jean le 10 mars 2022 à 22:55

Véritable sensation du côté de Liverpool, Sadio Mané n’exclut pas une possible arrivée à l’ OM. Son compatriote Bamba Dieng s’est exprimé sur ce dossier.

Et si le prochain grand attaquant de l’Olympique de Marseille venait de la Premier League ? Récent vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) avec le Sénégal, Sadio Mané a lancé un énorme appel du pied aux dirigeants marseillais. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’attaquant de Liverpool, aux côtés de son compatriote Pape Gueye, a avoué qu’il aimerait rejoindre l’ OM. Sadio Mané s’est dit prêt à s’engager en faveur de l’ OM si les dirigeants marseillais parvenaient à mettre le prix pour son transfert. « Il faut payer le transfert et je viens ! » avait-il confié.

Si cette sortie ressemblait plus à une boutade qu’à une volonté réelle de rebondir au l'Olympique de Marseille, elle a toute de même fait frétiller les supporters marseillais. Questionné sur le sujet, Bamba Dieng s’est ainsi montré très enthousiaste à l’idée de voir un jour l’attaquant des Reds sous les couleurs de l’ OM. « J’aimerais bien qu'un jour il nous rejoigne pour jouer ici », a confié son compatriote dans un entretien accordé à Radio Maritima.

Sadio Mané, fervent supporter de l’Olympique de Marseille

S’il est lié à Liverpool jusqu’en juin 2023, Sadio Mané reste tout de même un grand admirateur de l’OM. Il suit régulièrement les rencontres du club phocéen et n’hésite pas à se renseigner auprès de ses compatriotes évoluant à l’Olympique de Marseille. C’est du moins ce que révèle Bamba Dieng. « Il veut qu'on aille vers l'avant, qu'on progresse. Il aime beaucoup l'OM aussi. Il m'a dit qu'il regardait tous les matchs de l'OM. Dès qu'on arrive en sélection, il est content, il nous parle de Marseille », a ajouté l’attaquant marseillais. Ces confidences risquent de renforcer un peu plus les spéculations sur une improbable arrivée de Sadio Mané à l'Olympique de Marseille.