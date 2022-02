OM Mercato : CAN, un grand attaquant se propose à Longoria !

Publié par Timothée Jean le 07 février 2022 à 11:45

Vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations, Sadio Mané a lancé un énorme appel du pied à l’ OM. Mais sa venue à Marseille semble peu probable.

Le Sénégal peut enfin savourer sa victoire ! Après une longue période sans succès, les Lions de la Téranga ont enfin remporté leur première Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Les Sénégalais se sont imposés en finale face à l’Égypte, au terme d’une séance de tirs au but épique (0-0, t-a-b 4-2). Et au coup de sifflet final, les Lions ont célébré ce sacre comme il se doit.

Auteur du tir au but victorieux, Sadio Mané en a profité pour glisser une phrase aux dirigeants de l’ Olympique de Marseille. En compagnie de son compatriote Pape Gueye, l’attaquant de Liverpool s’est dit prêt à signer à l’ OM à condition que le club phocéen paye le prix pour son transfert. « Les Marseillais, faites l'effort quand même. Mettez de l’argent et je viens ! Il faut payer le transfert et je viens ! », a-t-il lancé en rigolant dans un live sur Instagram. Un message qui n'a pas laissé insensible les supporters de l’ OM, qui n'ont pu s'empêcher d'y voir un probable retour de l’attaquant de 29 ans en Ligue 1.

Sadio Mané hors de portée de Marseille

Passé par le FC Metz lors de la saison 2011-2012, Sadio Mané va-t-il effectuer son retour dans le championnat de France, sous les couleurs de l’ OM ? Cela semble très difficile, voire impossible, puisque les finances de l'Olympique de Marseille sont surveillées de près par la DNCG.

La star de Liverpool s’est imposée comme l'un des meilleurs joueurs de la planète. Elle est liée aux Reds jusqu’en juin 2023 avec un juteux salaire à la clé. Incontournable dans le secteur offensif de Liverpool, ses dirigeants britanniques n’ont pas l’intention de perdre un tel atout offensif. Cette énorme sortie de Sadio Mané sonne donc comme une énorme boutade plus qu’une envie réelle de rejoindre les Marseillais. Si l' OM se cherche toujours un "grantatakan" capable de dynamiter son attaque, le club phocéen devra se tourner vers une autre option.