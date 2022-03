PSG Mercato : Al-Khelaïfi vers la démission ? Ça chauffe au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 12 mars 2022 à 18:08

Mauricio Pochettino et Leonardo pourraient ne pas être les seuls à être concernés par un éventuel au PSG. La tête de Nasser Al-Khelaïfi est aussi réclamée.

Le CUP réclame la démission de la direction du PSG

Le changement annoncé au Paris Saint-Germain après la nouvelle humiliation en Ligue des Champions pourrait intervenir rapidement et emporter presque tout sur son chemin. Si les cas de l’entraîneur Mauricio Pochettino et de Leonardo, le directeur sportif, semblent déjà réglés selon plusieurs sources concordantes, la situation du président du club pourrait également être tranché par l’Emir du Qatar, propriétaire du Paris SG.

En effet, pour la première fois depuis son avènement à la tête du Paris Saint-Germain le 4 novembre 2011, Nasser Al-Khelaïfi est remis en cause par les fans. Après le fiasco de mercredi dernier à Madrid face au Real, à l’occasion du huitième de finale retour de Ligue des Champions, le plus puissant groupe de supporters du PSG a lancé un message fort à l’Emir du Qatar pour l’avenir du club de la capitale.

« Direction démission », a demandé ce samedi le CUP. Après une mise en garde la semaine dernière, les irréductibles du club francilien passe désormais aux actes concrets. Pour la première fois depuis son avènement à Paris, Al-Khelaïfi est directement visé par le CUP. Il faut dire qu’en janvier dernier, le Collectif avait déjà annoncés à travers diverses banderoles qu’il attendait au tournant les joueurs, le staff et la direction.

Dans un long communiqué publié sur les réseaux sociaux, ce samedi, le CUP a passé au peigne fin la gestion du club depuis ces dix dernières années en pointant du doigt la responsabilité du président Nasser Al-Khelaïfi. Même si CUP est reconnaissant à l’homme d’affaires qatari pour ce qu’il a fait pour son retour dans les stades, « force est de constater qu'il n'est pas l'homme de la situation. La situation du club nécessite désormais une réorganisation complète à tous les niveaux et la présence quotidienne de son Président. »

La question est maintenant de savoir si l’Emir du Qatar serait prêt à dégommer son représentant en Europe au profit d’une autre personne à la tête des Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Le Qatar prêt à lâcher Al-Khelaïfi ?

Nasser Al-Khelaïfi s’est-il mis en danger après la nouvelle élimination précoce du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions ?

« L’inacceptable et inévitable désillusion que nous annoncions et craignions s’est malheureusement réalisée. Comment avoir ce mental qui renverse les montagnes quand ta saison semble commencer en février et que tu joues les compétitions nationales à un rythme de sénateurs ? Comment avoir un véritable projet de jeu quand ton effectif n’est qu’un empilement de "stars" peu ou pas complémentaires ? Comment un entraîneur peut être le patron respecté de son vestiaire quand il n’en est manifestement pas le véritable décideur ? », s’interroge le CUP sur la pagaille qui règne dans la gestion du club.

« Nous n’avons pas la mémoire courte. Nous savons ce que notre retour doit au président Nasser Al-Khelaïfi, il n’y a ici rien de personnel, mais force est de constater qu’il n’est pas l’homme de la situation », regrette l'association installée dans le virage Auteuil du Parc des Princes.

Le communiqué se termine par une annonce de mouvements de contestation ce dimanche, à 13h, à l’occasion de la réception des Girondins de Bordeaux, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Des jours sombres s’annoncent donc dans la capitale. Toutefois, le journal Le Parisien assure qu’il y a très peu de chances de voir l’Emir du Qatar licencier Nasser Al-Khelaïfi de la présidence du Paris Saint-Germain. La confiance qui règne entre les deux hommes étant très forte. Et si la pression populaire l’emportait ?

Affaire à suivre…