OM : Le nouveau message de Milik à Sampaoli après Brest

Publié par Ange A. le 14 mars 2022 à 06:35

Arkadiusz Milik s’est de nouveau exprimé après le carton réalisé par l’Olympique de Marseille dimanche contre le Stade Brestois (4-1).

Milik encore décisif avec Marseille

Fin de la mauvaise passe pour l’Olympique de Marseille en Ligue 1 Uber Eats. Après trois matchs sans vctoire en championnat, l’ OM a renoué avec le succès en s’imposant avec la manière face au Stade Brestois (4-1). Une fois de plus, Arkadiusz Milik s’est montré décisif avec le club phocéen, dauphin du PSG. Le Polonais a permis aux siens de faire le break après l’heure de jeu. Buteur contre Brest, l’avant-centre polonais a signé sa 19e réalisation de la saison. Malgré le succès des siens, le buteur de 28 ans estime que la soirée n’était pas parfaite. Il déplore un certain relâchement. « Après 20 minutes de jeu, on a un peu perdu le contrôle du match. Si l’on regarde le résultat, on est très contents. On doit continuer comme ça mais je pense qu’il y a encore des choses à améliorer », a-t-il lâché au micro de Prime Video.

Milik « heureux » des choix de Sampaoli

Frustré ces dernières semaines en raison de son temps de jeu qu’il juge faible au vu de ses prestations, Arkadiusz Milik retrouve le sourire. Lors de ses dernières sorties, le Polonais voilait à peine sa frustration à Marseille en raison de sa gestion par Jorge Sampaoli. Après sa nouvelle titularisation contre Brest, le joueur prêté par Naples n’a pas caché sa satisfaction de pouvoir enchaîner les rencontres.

« Je suis content quand je joue, heureux de pouvoir enchaîner. J’ai confiance, c’est ça le plus important. Mais comme je l’ai dit, l’équipe est la plus importante. Je suis d’abord content pour l’équipe », a-t-il souligné. Avec son rendement, l’avant-centre de l’ OM a fini par convaincre Jorge Sampaoli. Les choix de l’Argentin étaient critiqués ces dernières semaines au moment où Marseille affichait un coup de mou.