RC Lens Mercato : Un buteur courtisé donne des regrets au RCL

Publié par ALEXIS le 14 mars 2022 à 11:36

Une recrue hivernale, décisive en Ligue 1 depuis son arrivée, donne des regrets au RC Lens et aussi au FC Nantes, deux clubs qui le convoitaient.

Le RC Lens et le FC Nantes passés tout près d'Ibrahima Koné

Le RC Lens et le FC Nantes étaient aussi sur les rangs pour recruter Ibrahima Koné (22 ans), lors du mercato hivernal. Finalement, il s’est engagé avec le FC Lorient, le dernier jour du marché des transferts de janvier. Il a justifié son choix du club breton par le souvenir de son compatriote Seydou Keita (2000-2002), qui a défendu le maillot des Merlus (2000-2002). « Tout le monde le connaît. Je me rappelle que j’allais au stade pour le voir jouer quand j’étais petit. Et forcément, le fait qu’il ait déjà évolué au FC Lorient a également pesé dans ma décision », a expliqué l’international malien (9 sélections/ 8 buts).

Après avoir repoussé le RCL et le FCN, l’attaquant recruté à Sarpsborg 08 FF (en Norvège) a signé un contrat de 4 saisons et demie avec le FCL, soit jusqu’à fin juin 2026. Son transfert a été conclu à 4 M€, un montant non négligeable, comparativement au budget des Lorientais.

Une recrue décisive au FC Lorient

Toutefois, Ibrahima Koné n’a pas mis du temps pour satisfaire les attentes des dirigeants du FC Lorient. Dès son premier match en Ligue 1 contre le Racing Club de Lens, il s'était montré décisif. Il avait marqué le 2e but de son équipe (76e) en sortant du banc de touche. L’avant-centre de 22 a inscrit deux autres buts qui portent son bilan à 3 réalisations en 6 apparitions (132 minutes de jeu) en championnat. Et chaque fois que la recrue du FC Lorient a marqué, ils ont gagné le match. C’était le cas lors du derby contre le Stade Brestois à Brest (1-0), face à Clermont Foot au stade Gabriel Montpied (2-0) et évidemment contre le RC Lens (2-0) au Moustoir. « Ce but (à Clermont) me permet de gagner de la confiance, car depuis que je suis arrivé, je débute sur le banc », a déclaré Ibrahima Koné.

Pélissier se réjouit des performances du buteur malien

Le coach Christophe Pélissier, lui, se réjouit de l'efficacité du nouveau N°9 des Lorientais. « J’ai eu une discussion avec ‘’Ibra’’ […] . Il a un super état d’esprit. Il s’est tout de suite mis dans le collectif. Avoir des joueurs comme lui, c’est un bonheur. » Les Sang et Or (9es) et les Canaris (7es) sont certes mieux classés que les Tangos (17es) en Ligue 1, mais ils peuvent nourrir des regrets vu les performances d’Ibrahima Koné.