ASSE : SRFC, FC Nantes, une annonce importante tombe !

Publié par Thomas le 14 mars 2022 à 19:36

En prévision de la Coupe de France, plusieurs clubs français dont l' ASSE et le SRFC ont reçu une nouvelle importante de la part de la Ligue.

ASSE : Le calendrier modifié pour quatre clubs de Ligue 1

La fin de saison s’annonce d’ores et déjà tonitruante pour les clubs de Ligue 1. Que ce soit pour la course à l’Europe disputée par l’ OM, l'OGC Nice, le Stade Rennais, le RC Strasbourg ou encore le LOSC, ou bien la lutte effrénée pour le maintien qui opposent plusieurs écuries en crise comme Bordeaux, Lorient, Metz ou Saint-Etienne (séparés de 5 petits points), notre cher championnat réserve de belles surprises.

En témoigne la finale de la Coupe de France, qui opposent cette saison deux écuries surprises, l’OGC Nice et le FC Nantes, et qui réalisent en parallèle un parcours remarquable en championnat. La compétition nationale a d’ailleurs vu la Ligue de Football Professionnelle (LFP) prendre une mesure importante pour la suite du calendrier ce lundi. Comme le dévoile L’Équipe, la LFP a décidé de déplacer les rencontres OGC Nice-ASSE et FC-Nantes-SRFC pour permettre aux deux finalistes de disputer leur match sans encombre le 7 mai prochain. Les deux matches se dérouleront le mercredi suivant, le 11 mai prochain.

Une Ligue 1 fascinante à tous les niveaux

Rares ont été les saisons où l’issue ait été aussi indécise. Hormis le PSG qui semble se profiler tout droit vers un nouveau titre de champion de France, tout reste ouvert dans un championnat de plus en plus éclectique. Le report des rencontres Nice-ASSE et Nantes-Rennes est l’occasion notamment de mettre la lumière sur ces quatre écuries qui auront gros à jouer ces prochains mois.

D'une part, pour la course à l’Europe, où Nice et le Stade Rennais semblent bien installés dans une lutte acharnée avec Marseille pour le la qualif en Ligue des Champions, mais aussi le FC Nantes, qui peut se mettre à rêver d’une accession aux places européennes après ses récentes belles performances. Pour ce qui est le l’AS Saint-Etienne, la donne est plus complexe, les Verts, qui semblent revivre depuis l’arrivée de Pascal Dupraz, sont toujours sous la menace d’une descente en Ligue 2 malgré des résultats encourageants depuis le début de l’année. Une fin de parcours qui s'annonce donc passionnante pour les amateurs du championnat de France.