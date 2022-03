PSG Mercato : Succession Mbappé, Salah prêt à signer au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 15 mars 2022 à 09:06

Si Kylian Mbappé file au Real Madrid, le PSG pourrait frapper un très gros coup sur le prochain mercato estival avec Mohamed Salah de Liverpool.

Une ouverture pour le PSG avec Mohamed Salah ?

Et si Mohamed Salah débarquait au Paris Saint-Germain l’été prochain pour remplacer Kylian Mbappé qui pourrait rejoindre le Real Madrid ? Arrivé en juillet 2017 en provenance de l’AS Roma pour 42 millions d’euros, l’ancien attaquant de Chelsea n’est plus qu’à un an de la fin de son engagement avec Liverpool.

Et si le club anglais a bien ouvert les négociations pour le prolonger, l’international égyptien de 29 ans se montre particulièrement gourmand dans ses exigences. Des demandes que les Red Devils ne comptent pas satisfaire pour éviter d’être obligés d’agir de la même manière avec les autres prolongations à venir.

S’il veut donc poursuivre l’aventure à Anfield, Mohamed Salah va devoir revoir à la baisse ses prétentions salariales. En cas d’échec des discussions, les dirigeants de Liverpool pourraient se résoudre à le placer sur le marché des transferts lors du prochain mercato estival. Le club entraîné par Jürgen Klopp ne souhaitant pas voir le natif de Basyoun s’en aller gratuitement à l’été 2023.

Intéressé par le partenaire de Sadio Mané depuis plusieurs années, le Paris Saint-Germain surveillerait ce dossier avec une attention bien particulière. En effet, le tabloïd britannique The Athletic révèle qu’en cas de départ de Salah, le Paris SG pourrait signer un chèque « imbattable » à Liverpool afin de faire de lui le remplaçant de Mbappé aux côtés de Lionel Messi et Neymar. Mais le club du président Nasser Al-Khelaifi ne serait pas seul sur ce coup.

PSG Mercato : Le Barça veut aussi Mohamed Salah

Toujours selon la même source anglaise, le FC Barcelone serait également intéressé par le renfort de Mohamed Salah. Considéré comme l’un des cinq meilleurs joueurs de la planète, le double Ballon d’Or africain (2017 et 2018) serait l’un des objectifs prioritaires de Xavi Hernandez si Joan Laporta et la direction du club culé ne parviennent à mettre la main sur le Cybord norvégien du Borussia Dortmund, Erling Haaland.

Auteur de 28 buts et 10 passes décisives en 35 matches toutes compétitions confondues, Salah est évalué à 100 millions d’euros selon Transfermarkt. Une somme que le Paris Saint-Germain pourrait aligner sans grande difficulté afin d’arracher sa signature.

Affaire à suivre donc…