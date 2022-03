Montpellier HSC Mercato : Une recrue fait son mea culpa

Publié par ALEXIS le 16 mars 2022 à 04:45

Recrue estivale du Montpellier HSC, Valère Germain n’est pas content de sa première saison avec le club héraultais. Il l’a confié dans 100% Paillade.

Montpellier HSC : Germain reconnait que sa « saison n'est pas conforme à ses attentes »

Pour se renforcer après les transferts de Gaëtan Laborde au Stade Rennais et d’Andy Delort à l’OGC Nice, le Montpellier HSC a recruté Valère Germain, pendant le mercato d’été. Ce dernier s’est engagé librement avec le club de Laurent Nicollin, à l’issue de son contrat à l’OM. Il a signé un contrat de trois ans, jusqu’en juin 2024. Mais sa première saison sous le maillot du MSC n’est pas une réussite. En 24 matchs de Ligue 1 disputés, l’attaquant de 31 ans a marqué seulement 4 buts et a délivré 2 passes décisives. Il a reconnu lui-même que ses statistiques sont maigres par rapport aux attentes des dirigeants et du staff technique du Montpellier HSC.

« Elle (sa saison, ndlr) n’est pas conforme, non ! j’aimerais être plus décisif » a admis Valère Germain sur France Bleu Hérault. « On voit que je n’ai pas fait de préparation (estivale, ndlr) […]. J’ai joué une semaine après avoir signé et j’aurais aimé que ce moment de bonheur dure plus longtemps. Mais mon manque physique m’a rattrapé, j’étais moins bien et pour un attaquant, ça se traduit par moins de ballons, moins de présence et donc moins de buts… La confiance en prend un coup », a-t-il expliqué.

Elye Wahi préféré à Valère Germain

Peu décisif, l’ancien attaquant de l’AS Monaco ou encore de l’OM a perdu la confiance du coach Olivier Dall’Oglio. Ce dernier préfère désormais le jeune Elye Wahi (19 ans) en pointe de l’attaque montpelliéraine. Le jeune attaquant est l’actuel meilleur buteur du Montpellier HSC, avec 7 buts et une passe décisive en 26 apparitions en Ligue 1. Donnant pleinement satisfaction à son club formateur, le Franco-Ivoirien a vu son contrat prolonger par la direction du MHSC, lundi. « Le coach a décidé de lancer Elye Wahi pour apporter plus de profondeur, il a été performant puisqu’il a été décisif plusieurs fois. Cette concurrence est saine », a commenté Germain.