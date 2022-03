Montpellier HSC Mercato : Le MHSC acte la signature d'un attaquant !

Publié par ALEXIS le 14 mars 2022 à 17:36

Dans les tuyaux depuis un moment, le Montpellier HSC a acté, ce lundi, la signature d’un élément important et décisif formé au MHSC.

Montpellier HSC : Le contrat d'Elye Wahi prolongé

Auteur du penalty obtenu par le Montpellier HSC, samedi, contre l’OGC Nice, Elye Wahi est récompensé de sa bonne saison. Alors que son contrat initial était encore valide jusqu’en juin 2025, le club Palladin a officiellement annoncé la prolongation de l’aventure de ce dernier dans l'Hérault. « Le MHSC est heureux d’annoncer, ce jour, la prolongation de contrat de son jeune attaquant de 19 ans qui a choisi de s’engager sur la durée avec le club Pailladin », a communiqué le club, sans préciser la durée du nouveau contrat.

Le jeune joueur a livré ses premières impressions et ne cache pas sa joie. « Je suis très content de prolonger avec mon club formateur, c’était une évidence que je continue l’aventure, j’espère que je continuerai à faire ce que je fais de bien ici. Je dois continuer sur cette lancée. J’espère continuer à faire vibrer les supporters avec mes buts et avec l’équipe », a-t-il confié.

Nicollin : « Je suis heureux qu’Elye continue l’aventure au MHSC »

Le président du Montpellier HSC également « est heureux et ravi qu’Elye continue l’aventure à la Paillade et qu’il se projette sur plusieurs années au MHSC. À lui de continuer de grandir, de progresser comme il le fait actuellement, qu’il nous marque plein de buts jusqu’à la fin de la saison et dans les années à venir », a déclaré Laurent Nicollin.

Pour rappel, Elye Wahi avait prolongé son bail, la dernière fois, le 4 février 2021. En 26 matches disputés en Ligue 1 cette saison, le Franco-Ivoirien a inscrit 7 buts et offert une passe décisive. Il tente tant bien que mal de combler les départs cumulés des buteurs montpelliérains : Andy Delort (OGC Nice) et Gaëtan Laborde (Stade Rennais).