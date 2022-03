LOSC - Chelsea : LdC, la compo de Gourvennec et Tuchel

Publié par ALEXIS le 16 mars 2022 à 03:25

Le LOSC affronte Chelsea pour une place en quarts de finale de la Ligue des champions. Pour ce match décisif, nous vous proposons les compos probables.

LOSC : Gourvennec sort son artillerie lourde contre Chelsea

Jocelyn Gourvennec, coach du LOSC, ne pourra pas compter sur Renato Sanches au stade Pierre Mauroy, mercredi (21h) contre Chelsea. Cela, lors du match retour des 8es de finale des Ligue des Champions. Le milieu de terrain souffre d'une lésion du muscle biceps fémoral de la cuisse gauche. Une blessure contractée lors du match de Ligue 1, contre l’ASSE vendredi dernier. En revanche, l’entraîneur de Lille OSC se réjouit de la disponibilité de tout le reste du groupe. « Hormis Renato Sanches, tout le monde est disponible demain », a-t-il confirmé.

Rêvant d’éliminer les Blues, Gourvennec va évidemment aligner sa meilleure équipe possible. En défense, car le quatuor : Zeki Celik, José Fonte, Sven Botman, Tiago Djalo devrait être reconduit. Le duo Xeka - Benjamin André devrait être positionné devant la défense et un peu plus haut, Jonathan Bamba à droite et Gudmundsson à gauche. Quant à Hatem Ben Arfa, il devrait être en soutien de Jonathan David, seul en pointe.

À Chelsea, Thomas Tuchel est toujours privé de Ben Chilwell blessé. Reeces James, Callum Hudson-Odoi, Ross Barkley, Saul Niguez sont aussi absents du groupe de Chelsea à Lille. Par contre, Cesar Azpilicueta fait son retour, après avoir manqué 3 des 4 derniers matchs du club londonien. Pour rappel, CFC avait remporté le match aller (2-0) à Londres, le 22 février. Soit avant la guerre en Ukraine et les sanctions imposées au club londonien et à son propriétaire Roman Abramovitch.

La compo probable du LOSC

Gardien de but : Jardim

Défenseurs : Celik, Fonte, Botman, Djalo

Milieux de terrain : André, Xeka - Bamba, Gudmundsson, Ben Arfa

Attaquant : David

La compo probable de Chelsea

Gardien de but : Mendy

Défenseurs : Christensen, Thiago Silva, Rüdiger

Milieux de terrain : Sarr, Kanté, Kovacic, Chalobah

Attaquants : Mount, Ziyech, Havertz