PSG Mercato : Le Bayern se rapproche d'un coup énorme au Paris SG

Publié par Thomas G. le 16 mars 2022 à 11:25

Le Bayern veut continuer à recruter des joueurs formés au PSG. Après Tanguy Kouassi et Kingsley Coman, les Bavarois lorgnent un jeune défenseur.

PSG Mercato : Le Bayern veut El Chadaille Bitshiabu

Le géant munichois veut à nouveau jouer un mauvais tour au Paris Saint-Germain. D'après le journaliste Loïc Tanzi, le Bayern Munich suivrait avec attention la situation du prometteur El Chadaille Bitshiabu. Le défenseur central de 16 ans, qui fait état d'une précocité folle, est sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG. Les dirigeants bavarois auraient déjà entamé des contacts avec les représentants du joueur.

En début de saison, le Titi avait signé son premier contrat professionnel avec les Rouge et Bleu, des promesses concernant son temps de jeu lui avaient alors été faites. Cependant, El Chadaille (comme il est appelé dans la capitale) n’a disputé qu’une seule rencontre, face à Vannes en Coupe de France. Une situation qui déplaît au jeune défenseur qui se sent lésé face à ces promesses qui n’ont pas été tenues.

Du côté du Bayern Munich, l'international U19 n’est pas vu comme un renfort immédiat, mais plutôt comme un pari sur l’avenir, selon Bild, l'actuel leader de Bundesliga pourrait attendre la fin de son contrat pour l’accueillir librement à ses 18 ans.

Quelle place pour les jeunes au PSG ?

Malgré des déboires chez les pros, le Paris SG peut se targuer d'avoir un centre de formation hautement compétitif, considéré par beaucoup d'observateurs comme l'un des meilleurs du Vieux Continent. Chaque année, plusieurs Titis viennent taper à la porte du groupe professionnel en quête de temps de jeu. Néanmoins, les jeunes du club de la capitale ont du mal à se faire une place sous les ordres de Mauricio Pochettino, lié à la forte concurrence, une tendance qui les pousse à aller voir ailleurs.

Des joueurs comme Moussa Diaby, Christopher Nkunku ou encore Tanguy Kouassi ont tous quitté le Paris SG ces dernières années pour obtenir plus de temps de jeu, avec plus ou moins de réussite (les deux premiers cités explosent en Bundesliga à l'inverse du troisième qui ne joue presque pas). En parallèle, Leonardo devra gérer d'autres dossiers importants chez les jeunes, comme les cas Xavi Simons et Ismaël Gharbi qui n’ont toujours pas prolongé faute de garanties suffisantes concernant leur temps de jeu avec le Paris SG.