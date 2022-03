OM Mercato : Longoria se lance sur une sensation brésilienne !

Publié par Timothée Jean le 16 mars 2022 à 18:25

La direction de l’ OM n’abdique pas pour la prolongation de Boubacar Kamara. Mais en cas d’échec, Pablo Longoria a déjà un second choix.

OM Mercato : Une piste surprenante pour remplacer Kamara

Où évoluera Boubacar Kamara la saison prochaine ? Les récentes déclarations de Pablo Longoria, concernant l’avenir du jeune milieu de terrain, laissent un peu d'espoir à l’Olympique de Marseille. Les dirigeants phocéens « iront jusqu’au bout » pour le convaincre d’étendre son nouveau bail, qui expire en juin prochain. Mais la tendance reste encore à un départ du Minot en fin de saison.

Et pour cause, jusqu’ici, Boubacar Kamara décline tour à tour les différentes offres de prolongation formulées par sa direction, car son objectif serait de rejoindre un cador européen dans les mois à venir. L’Atletico Madrid, Manchester United, Newcastle, West Ham, le FC Barcelone et le Borussia Dortmund se bousculent déjà pour arracher sa signature.

Conscient de cette menace permanente, la direction de l’ OM ne reste pas les bras croisés. Les recruteurs marseillais scrutent déjà le marché des transferts à la recherche d’un milieu de terrain capable de remplacer Boubacar Kamara. Et selon les dernières informations de l’insider Ekrem Konur, l’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur l’une des sensations du football brésilien, Patrick de Paula.

Jorge Sampaoli connaît bien Patrick de Paula

Ce milieu de terrain central de Palmeiras est une cible de longue date de l’Olympique de Marseille. Jorge Sampaoli le connait bien pour l’avoir côtoyé lors de son passage au Brésil et a tenté de l’attirer à Marseille lors du dernier mercato estival, sans succès. Patrick de Paula est finalement resté à Palmeiras, où il a prolongé son contrat jusqu’en juin 2025, ce qui n’a visiblement pas refroidi les ardeurs marseillaises.

La direction de l’ OM envisage donc de revenir à la charge pour la pépite brésilienne avec de nouveaux arguments financiers en vue d’arracher, cette fois, sa signature. Les Marseillais devront tout de même se montrer très généreux dans ce dossier, car l’Atlético Madrid et l’Inter Milan se seraient également positionnés sur cette piste. Cette rude concurrence risque de faire grimper les enchères pour le joueur de 22 ans. Sa valeur marchande actuelle est estimée à 16 millions d’euros.