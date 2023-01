AS Monaco Mercato : Coup de froid à l'ASM dans le dossier Danilo

Publié par Enzo Vidy le 11 janvier 2023 à 04:11

Toujours désireux de vouloir s'attacher les services de Danilo cet hiver, l'AS Monaco enregistre une mauvaise nouvelle dans ce dossier.

Le mercato hivernal de l'AS Monaco demeure bien calme à l'entame de cette deuxième semaine de la période des transferts. Pour autant, les dirigeants monégasques travaillent sans relâche sur certaines pistes, notamment celle menant à un joueur brésilien qui évolue du côté de Palmeiras. En effet, le jeune Danilo est ciblé depuis plusieurs semaines par l'AS Monaco, et son arrivée serait conditionnée par un départ de Jean Lucas, qui n'entre plus dans les plans de Philippe Clement.

Le problème, c'est que les dirigeants monégasques n'arrivent pas à lui trouver une porte de sortie, ce qui retarde considérablement les choses dans le dossier Danilo. D'après les dernières tendances, l'AS Monaco ne serait plus le seul candidat pour la jeune pépite brésilienne, et un concurrent de taille se serait positionné sur le dossier.

AS Monaco Mercato : L'ASM à la lutte avec Nottingham Forest pour Danilo

D'après les informations du média britannique The Telegraph, les dirigeants de Nottingham Forest seraient entrés dans la course pour s'attacher les services de Danilo, jeune milieu brésilien de 19 ans. Il est même annoncé qu'une offre de 20 millions aurait été formulée par le club anglais aux dirigeants de Palmeiras.

Cependant, l'AS Monaco resterait tout de même le grand favori sur ce dossier, car le club brésilien aurait fait de Jean Lucas le remplaçant idéal en cas de départ de Danilo lors de ce mercato hivernal. Étant donné que l'AS Monaco cherche par tous les moyens à se débarrasser de Jean Lucas, les discussions avec Palmeiras devraient être relativement simples, et un accord serait fort probable entre les deux clubs. Pour le moment, aucun contact n'a été mentionné entre les deux parties, mais la situation devrait se décanter rapidement.