Barça : Les détails de l'énorme deal avec Spotify !

Publié par Thomas G. le 17 mars 2022 à 23:25

Le Barça a officialisé le partenariat avec la plateforme de streaming Spotify, un deal de 4 ans qui va permettre au Barça de rester dans la cour des grands.

Barça : Le FC Barcelone s’engage avec Spotify

C’est officiel le FC Barcelone et le géant du streaming musical Spotify ont signé un partenariat de 4 ans, Spotify va devenir le partenaire majeur du Barça et le sponsor maillot principal du club. L’accord entre les deux parties s’élève à 280 millions d’euros sur 4 ans. Ainsi le Barça est assuré de toucher 70 millions d’euros par an. Dès la saison prochaine, Spotify sera au centre des maillots Blaugranas et des maillots d’entraînement. La marque Spotify est d’ores et déjà présente à l’entrée du Camp Nou.

Le journal espagnol Mundo Deportivo a donné les détails de ce partenariat. Le Barça touchera 57,5 millions d’euros par an pour afficher le nom de Spotify sur les maillots des équipes masculines et féminines et 5 M€ pour les tenues d’entraînement. De plus, un bonus de 2,5 M€ si l’exposition médiatique du Barça est jugée suffisante

En ce qui concerne le Naming du stade Spotify Camp Nou, Spotify versera 5 M€ par an pendant 6 ans. Le montant est peu élevé, car les prochains travaux du Camp Nou le rendront indisponible.

Spotify pourra ensuite prolonger le contrat naming de 15 ans pour le « Nou Camp Nou » pour une somme comprise entre 15 et 20 millions d’euros.

Le Barça veut retrouver son rang

Dans ce contexte de crise financière pour le FC Barcelone, ce partenariat arrive à point nommé.Le partenariat signé avec Spotify va permettre aux Catalans de se renforcer de manière conséquente sur le marché des transferts. Les dirigeants catalans souhaiteraient recruter Robert Lewandowski cet été. L'entraîneur du Barça, Xavi Hernandez s'est exprimé sur le partenariat avec l'entreprise Suédoise il a déclaré : "Je pense que l'accord avec Spotify est très bon. Je pense que c'est très positif pour le club".

La qualification pour la prochaine Ligue des Champions est primordiale, car elle pourrait permettre de débloquer la clause de 2,5 millions d’euros prévus concernant l’exposition médiatique.

Enfin, ce partenariat avec Spotify offre la possibilité au FC Barcelone de pouvoir s’aligner sur les offres salariales des meilleurs clubs européens pour garder ses pépites Gavi et Ronald Araujo.