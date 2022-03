Barça Mercato : Lewandowski se rapproche du FC Barcelone !

Publié par Thomas G. le 17 mars 2022 à 13:55

Le Barça a coché le nom de Robert Lewandowski après l'échec du dossier Erling Haaland, le polonais pourrait quitter le Bayern cet été

Le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur le meilleur buteur d’Europe, Robert Lewandowski. Après l’échec du dossier Erling Haaland qui se rapproche à grand pas de Manchester City, les dirigeants du Barça feraient du serial buteur polonais leur priorité absolue désormais, comme l'avance ce jeudi le journaliste italien Gianluigi Longari.

L'attaquant de 33 ans, sous contrat jusqu'en 2023 avec le Bayern, n'a tojours pas prolongé et se dirige tout droit vers un départ de Bundesliga. Pour le récupérer, les plus gros clubs européens mènent une lutte acharnée. Le Paris Saint-Germain, l’Atlético Madrid et Manchester United ont tous déjà contacté son agent Pini Zahavi pour prendre la température mais c'est bien le FC Barcelone qui mènerait désormais le devants dans le dossier.

Joan Laporta, le président du Barça, veut ramener le club blaugrana à son rang, en bâtissant une équipe capable de tout gagner. Dans cette optique, il souhaite offrir à Xavi un attaquant de classe mondiale en guise de tête d'affiche du projet catalan. Le FC Barcelone a les moyens de s’offrir Lewandowski grâce au nouveau deal signé avec Spotify qui leur garantira 70 millions d’euros par saison.

Le départ de Robert Lewandowski du Bayern se précise

C’est le dossier qui agite toute la Bavière en ce moment, Robert Lewandowski serait en instance de départ au Bayern Munich. Son agent a déclaré au journal allemand Kicker qu’il n’y avait aucun contact avec les dirigeants bavarois au sujet d’une prolongation de contrat. Une situation qui agace le buteur polonais de 33 ans. L’attitude du club munichois irrite le géant polonais, la dernière proposition de contrat adressée par le Bayern était loin de ce qu’espérait le joueur qui réfléchirait de fait à s'offrir un nouveau point de chute cet été.

Face à cette situation délicate, l'actuel leader de Bundesliga pourrait décider de vendre son buteur lors du prochain mercato pour éviter un nouveau départ libre à l’été 2023. Une aubaine pour les dirigeants du FC Barcelone qui comptent mettre les moyens ces prochaines semaines pour boucler l'opération.