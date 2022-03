OL Mercato : OGC Nice, Coup de théâtre dans le dossier Cherki !

Publié par ALEXIS le 17 mars 2022 à 14:25

Deux gros dossiers mercato donnent du fil à retordre à la direction de l’ OL. Jean-Michel Aulas va devoir sortir le grand jeu ou le chéquier !

OL Mercato : Aulas négocie la prolongation de Caqueret et Cherki

À la recherche de nouveaux joueurs pour renforcer leur futur effectif, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais gèrent parallèlement le dossier des signatures en interne. Maxence Caqueret (22 ans) et Rayan Cherki, deux jeunes joueurs talentueux, issus du centre de formation de l' OL, sont en négociation avec le board rhodanien, en vue de la prolongation de leur contrat prenant fin en 2023. Jean-Michel Aulas a confirmé cela en février dernier, lors d’une conférence de presse.

« On va revoir Maxence Caqueret très prochainement. On est en pleine négociation et quand ça se fait par presse interposée, ça coûte plus cher… » avait-il déclaré dans L'Équipe, tout en prévenant : « on veut absolument qu'il reste, mais on ne le prolongera pas à n'importe quel prix ».

Le président de l’ OL était également impatient de blinder le contrat de Rayan Cherki. « Pour Rayan, il faut absolument qu'on accélère », avait-il indiqué. Néanmoins, le dossier semble de plus en plus complexe concernant le jeune attaquant et un départ de Lyon est plus que jamais au goût du jour.

Aulas se heurte à l’exigence de Rayan Cherki

Milieu offensif très prometteur, Rayan Cherki attire de grands clubs européens, dont le RB Leipzig et plus récemment l'OGC Nice, qui continue de suivre son évolution à l' OL. Conscient de l’intérêt qu’il suscite à l’étranger, le N°18 lyonnais et son clan se montrent très exigeants dans les négociations, comme dans le dossier Caqueret.

Cette thèse est confirmée ce jeudi par Foot Mercato qui assure que Jean-Michel Aulas peine à trouver un accord avec les représentants du joueur, dont les exigences sont jugées trop élevées. « Les positions entre les différentes parties sont très éloignées l'une de l'autre. Rayan Cherki, sûr de son talent et de son potentiel, réclame une forte revalorisation salariale », dévoile le média spécialisé. Il faut noter que le jeune joueur, passé pro en juillet 2020, touche un salaire mensuel de 42 000 euros. Victime d'une fracture non déplacée du 5e métatarse, en février dernier, il a été opéré et est en période de convalescence.