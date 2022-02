OL Mercato : Aulas fait une grande annonce sur Caqueret

Publié par ALEXIS le 16 février 2022 à 19:46

Évoquant son avenir à l’ OL dimanche dernier, Maxence Caqueret n’a pas écarté un départ du club. Jean-Michel Aulas lui a répondu, ce mercredi, en conférence de presse.

OL Mercato : Caqueret n'a pas d'accord pour prolonger son contrat

Alors que son contrat à l’ OL prend fin en juin 2023, Maxence Caqueret songe à son avenir. Dans une interview sur Canal+, il a déclaré son envie de poursuivre l’aventure dans son club formateur, mais tout ne dépend pas que de lui. Il y a également la position de l’Olympique Lyonnais. En tout cas, le milieu de terrain formé chez les Gones a laissé planer le doute sur une possible prolongation de son bail. À la question de savoir s’il est certain à 100 % d’être Lyonnais la saison prochaine, il a répondu : « Honnêtement, non. »

Maxence Caqueret s’est montré un peu plus précis, ensuite, sur les contacts avec la direction du club concernant son futur. « Des discussions ont été entamées avec mon entourage. Il n’y a pas d’accord pour le moment. On verra où l’avenir nous mène, et si je continuerai à Lyon dans les années à venir. On ne sait pas de quoi est fait l’avenir et le foot va très vite », a-t-il lâché. Avant de tempérer ses propos : « Pour l’instant, je suis à Lyon. J’aimerais y rester. »

Aulas : « On veut absolument que Maxence Caqueret reste »

Ce mercredi, Jean-Michel Aulas a rebondi sur la question de l’avenir de l’international Espoir français à l’Olympique Lyonnais. Dans des propos rapportés par Le Progrès, il a déclaré : « On ne prolongera pas Maxence Caqueret à n'importe quel prix, mais on veut absolument qu'il reste. Je l'ai déjà vu, je lui ai dit que je faisais un point d'honneur à ce qu'il reste. Avoir un Maxence Caqueret, avec toutes ses qualités humaines et footballistiques, qui devient un jour le leader et capitaine de l' OL, c'est vraiment significatif pour nous », a répondu le président du club de Ligue 1.