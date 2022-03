ASSE Mercato : OL, Un ancien de Saint-Etienne s'ouvre à Lyon !

Publié par ALEXIS le 17 mars 2022 à 17:55

Un défenseur formé à l’ ASSE et n’ayant pas réussi à s’y imposer avoue qu’il aimerait bien jouer à l’ OL, si l’opportunité se présente.

ASSE : Yahya Nadrani n'écarte pas un retour chez les Verts

Passé par le centre de formation de l' ASSE, Yahya Nadrani n’a jamais réussi à s'imposer dans la Loire, n'intégrant jamais l’équipe professionnelle. Après deux saisons (2015-2017) avec la réserve de l’AS Saint-Étienne, le défenseur central a rejoint la Belgique. Depuis janvier 2019, il joue au sein de l’équipe du RFC Seraing, un club de l’élite belge dirigé par Jean-Louis Garcia.

Le natif de Saint-Étienne réalise d'ailleurs un très belle saison dans l’équipe classée 17e de la Jupiler Pro League, se révélant comme l'une des pièces maîtresses de l'effectif. Titulaire à 30 reprises cette saison, Nadrani pourrait rebondir dans un club plus huppé cet été aux vues de ses performances. Alors que son contrat prend fin en juin 2022, le joueur de 25 ans n’écarte pas son retour en Ligue 1. Sur la question d’un possible retour à l’ ASSE, ce dernier répond : « pourquoi pas revenir un jour à Geoffroy-Guichard » . Cependant, le défenseur central du RFC Seraing reste ouvert à toutes les propositions notamment celle du rival stéphanois, l'Olympique Lyonnais.

Le défenseur formé à l'AS Saint-Étienne rêve de l’ OL

Cette semaine, Yahya Nadrani a enffet avoué qu’il serait prêt à signer chez les Gones, le grand ennemi des Verts, si l’occasion se présente. « Si un jour j'ai une offre de Lyon, je ne sais pas si je signe ! Il ne faut jamais dire non. L' OL, ça reste quand même un club extraordinaire en France. Dire non, ce serait difficile, même si je suis un Stéphanois de naissance », a-t-il confié à RTBF. « Mais bon, je n'ai pas eu ma chance là-bas, je ne suis pas pieds et poings liés à Geoffroy-Guichard. J'ai un énorme respect pour les supporters, mais si Lyon vient demain avec une bonne proposition, pourquoi pas », ajoute-t-il. Les propos de l'ancien Vert ont tout d'un appel du pied au club rhodanien.

Rappelons que la direction lyonnaise est en quête de défenseurs centraux, car Jason Denayer (26 ans) est sur le départ à la fin de contrat en juin 2022. Quant aux recrues estivales : Jérôme Boateng (33 ans) et Damien da Silva (33 ans), elles ne donnent pas satisfaction à Peter Bosz . Le coach de l' OL est ainsi obligé de repositionner Thiago Mendes (un milieu défensif) comme arrière axial au côté du jeune Castello Lukeba.