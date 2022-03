OM Mercato : OL, Jason Denayer fixe sa condition à Pablo Longoria

Publié par JEAN-LUC D le 05 mars 2022 à 22:05

Désireux de se renforcer en défense, l’OM a coché le nom de Jason Denayer pour cet été. Et le joueur de l’OL sait ce qu’il veut pour son futur.

Jason Denayer de l’OL à l’OM la saison prochaine ?

Libre avec l’Olympique Lyonnais à compter du 30 juin prochain, Jason Denayer intéresse énormément l’Olympique de Marseille. Avec les probables départs de Duje Caleta-Car, Alvaro Gonzalez et William Saliba, Pablo Longoria et les siens sont forcément à la recherche de nouveaux défenseurs pour la saison prochaine. Le président de l’équipe phocéenne serait ainsi sur les traces de l’international belge de 26 ans.

À en croire les renseignements recueillis par Le Quotidien du Sport, le club olympien surveille même de très près l’évolution des négociations entre la direction de l’OL et l’ancien joueur de Manchester City. Si aucun accord n’a été trouvé par Jean-Michel Aulas pour conserver Denayer, Longoria pourrait en profiter pour lui glisser une belle offre afin de l’attirer sur la Canebière pour compenser les nombreux probables départs auxquels Jorge Sampaoli pourrait faire face dans l’axe de sa défense la saison prochaine.

OM Mercato : Longoria en bonne position pour Jason Denayer ?

Selon les informations du média belge, Jason Denayer, qui aura besoin de temps de jeu pour s’assurer de disputer la Coupe du Monde au Qatar en décembre 2022, ne serait pas contre rester en France. Toutefois, le natif de Jette a fait comprendre par la voix de son agent Jesse De Preter qu’une participation à la prochaine Ligue des Champions sera un élément déterminant dans le choix de son prochain club.

« Jason reste ouvert à une prolongation. Il est dans une situation confortable et a le luxe de pouvoir peser le pour et le contre afin de prendre la bonne décision. Depuis qu’il est petit, il a l’ambition de jouer une finale de Ligue des Champions. Pas un rêve, une ambition. C’est souvent en avril-mai que les clubs prennent des décisions importantes en vue de la saison suivante.

Il entre dans les quatre ou cinq meilleures années de sa carrière et veut faire un choix purement sportif. Si c’était uniquement une question d’argent, il aurait déjà signé ailleurs. S’il doit quitter Lyon, il veut le faire comme il est arrivé : en tant que gentleman. Mais on veut éviter d’entrer dans un conflit. On veut éviter que la situation devienne explosive », a expliqué le représentant de Jason Denayer dans les colonnes du quotidien La dernière Heure.

Deuxième de Ligue 1 derrière le PSG, l’OM a de fortes chances de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, mais devra compter avec la concurrence du Barça, de Newcastle et de Naples sur ce coup.