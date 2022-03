ASSE Mercato : Dupraz fait une promesse aux fans pour son avenir

Publié par ALEXIS le 18 mars 2022 à 00:25

Pascal Dupraz a livré son plan secret avec les supporters en cas de maintien de l’ ASSE avant le dernier match à Geoffroy-Guichard.

ASSE : Dupraz va chanter avec les supporters dans les kops en cas de maintien

Passé en conférence de presse, jeudi, pour le match de l’ ASSE contre l’ ES Troyes AC, Pascal Dupraz a confirmé qu’il rêve vivement du maintien en Ligue 1. À tel point qu’il a conçu un plan pour célébrer, à sa manière, cette occasion. En effet, l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne souhaite que son équipe assure son maintien avant le dernier match prévu à domicile. Ce qui lui permettrait de rejoindre le peuple vert dans les kops, afin de célébrer, en chantant avec eux, le maintien dans l’élite. Ce sera probablement lors du dernier match à Geoffroy-Guichard, contre le Stade de Reims, le 14 mai, pendant la 37e journée de championnat.

« Si on est maintenu et qu’il reste des matchs à Geoffroy-Guichard, peut-être que j’irai dans les tribunes », a annoncé Pascal Dupraz. Ce dernier en rêve et estime cela possible si l’ ASSE poursuit sur sa série actuelle. « Si on garde ce rythme de deux points par match jusqu’à la fin de la saison, on pourra faire un tour dans les kops avant l’heure », a-t-il déclaré.

Pascal Dupraz, « quand on sera maintenu, je viendrai la saison prochaine »

Rappelons que les Verts ont perdu un seul de leurs 6 derniers matchs de Ligue 1, et c’était face au PSG (3-1). Sinon, ils ont enregistré 3 victoires et 2 nuls, soit 11 points glanés sur 18 possible. Sous contrat avec l’AS Saint-Étienne jusqu’à juin 2022, Pascal Dupraz sera libre à l’issue de la saison. Néanmoins, il compte bien revenir dans Le Forez et dans le chaudron bouillant, mais seulement s’il réussit sa mission de maintien. « Quand on sera maintenu, je viendrai la saison prochaine. J’imagine que je serai bien reçu. C’est juste une question de temps », a-t-il annoncé.