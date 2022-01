ASSE Mercato : Coup dur pour Dupraz dans l’opération maintien

Publié par Ange A. le 06 janvier 2022 à 09:42

L’ ASSE vient d’accueillir ses premiers renforts cet hiver. Seulement, le club pourrait faire un important sacrifice au mercato.

Déjà trois recrues pour Dupraz à l’ ASSE !

Après un été morose, l’AS Saint-Étienne agite déjà le mercato d’hiver. Après la signature de Bakary Sako, l’ ASSE a enregistré deux nouvelles recrues mercredi. Paul Bernardoni et Sada Thioub sont prêtés jusqu’à la fin de saison au club ligérien, actuel dernier de Ligue 1. Les deux renforts débarquent de l’Angers SCO et aucune option d’achat n’a été incluse pour leur prêt. Sauf revirement, les Verts devraient également recruter Jean-Philippe Mateta. L’avant-centre est actuellement prêté à Crystal Palace par Mayence. Mais au vu de son faible temps de jeu chez les Eagles, il est annoncé sur le départ. Actif dans le sens des arrivées, Sainté devrait également consentir à un sacrifce durant le mercato afin de renflouer ses caisses.

Une grosse vente attendue chez les Verts

D’après Loïc Tanzi, l’AS Saint-Étienne doit également au moins réaliser une grosse vente pour financer son recrutement. D’après les informations du journaliste de RMC Sport, l’ ASSE devrait se séparer de Lucas Gourna-Douath. Le jeune milieu de 18 ans dispose d’une belle cote sur le marché des transferts. Sa valeur marchande est estimée à 10 millions d’euros sur Transfermarkt. La source révèle d’ailleurs que le milieu stéphanois ne serait pas contre un départ de Saint-Étienne. Surtout qu’il n’est plus un titulaire chez les Verts. Reste maintenant à savoir quel club voudra enrôler le milieu de terrain défensif dans les semaines à venir. « Lucas Gourna-Douath [ASSE] n’est pas certain de finir la saison avec les Verts. Son faible temps de jeu ces dernières semaines pourraient changer les plans communs du milieu et de l’ASSE », assure le confrère sur son compte Twitter.