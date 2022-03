PSG Mercato : Paris ou Real, Deschamps est cash pour Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 17 mars 2022 à 22:55

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est annoncé proche du Real Madrid. Didier Deschamps a livré sa position sur l’avenir du Tricolore de 23 ans.

Deschamps refuse de se mouiller pour Mbappé

Didier Deschamps était en conférence de presse ce jeudi après-midi afin de dévoiler sa liste de joueurs convoqués pour les prochains matches de la sélection de France. Et comme d’habitude, le sélectionneur des Bleus n’a pas échappé à l’éternelle question sur l’avenir de Kylian Mbappé, qui n’a toujours pas tranché entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid pour la suite de sa carrière. Il ne faudra toutefois pas compter sur Deschamps pour dire où jouera l’enfant de Bondy à compter de la saison prochaine. Le technicien français de 53 ans assurant que le numéro 7 du Paris SG a atteint un niveau où son club n’a pas d’incidence réelle sur sa présence en sélection.

« Je n'ai pas de préférence, pas d'avis, il décidera. De toute façon, quoi qu'il décide, il n'y a aucun souci par rapport à l'équipe de France (sourire). Ce sera sa décision, celle de sa famille par rapport à ce qui pourra être le mieux pour lui. Je n'ai pas d'information et je ne chercherai pas à en avoir. Au niveau où il est, il n'y a aucune raison que ça ait la moindre incidence sur l'équipe de France », a expliqué le Champion du monde 1998.

Qu’à cela ne tienne. Pour la presse espagnole, la messe est dite : l’ancien pensionnaire de l’AS Monaco quittera le Paris SG l’été prochain pour s’engager librement avec le Real Madrid.

PSG Mercato : Accord total entre Mbappé et le Real Madrid

Ce jeudi, le quotidien madrilène Marca a révélé que les dirigeants du Real Madrid se concentrent désormais sur le dossier Erling Haaland puisque Florentino Pérez et José Angel Sanchez sont convaincus d’avoir bouclé l’arrivée de Kylian Mbappé. Le journaliste José Félix Diaz confirme cette tendance et assure qu’il ne reste plus que « quelques petits détails à régler » avant l’officialisation de la signature de Mbappé en faveur des Merengues.