Barça Mercato : Real, Paris, Erling Haaland a tranché !

Publié par Thomas le 07 mars 2022 à 13:46

En fin de contrat en 2023 au Borussia Dortmund, Erling Haaland devrait bel et bien quitter l'Allemagne cet été et sa destination est connue.

Barça Mercato : Deux clubs en pole pour Erling Haaland

Véritable objectif du FC Barcelone cet été, le dossier Erling Haaland n’en finit plus d’obnubiler la planète foot et vient de connaître ce lundi un revirement inespéré. Dans le viseur de plusieurs cadors européens dont le Real Madrid, le PSG et Manchester City, le cyborg norvégien se serait rapproché ces derniers jours de deux prétendants majeurs. Comme l’avance le journaliste David Ornstein du média anglais The Athletic, l’attaquant du Borussia Dortmund aurait de fortes chances de rejoindre le Real Madrid cet été, une annonce retentissante puisqu’on sait que le club espagnol est également proche de signer Kylian Mbappé.

Si beaucoup d’observateurs pensaient Florentino Pérez incapable de recruter les deux wonderkids du football cet été, le président madrilène disposerait bel et bien des fonds suffisants pour réaliser ce qui s’apparente au coup de la décennie. Seulement, le Real Madrid ne serait pas le seul cador favori pour enrôler Haaland cet été, d’après le journaliste, Manchester City disposerait également d’une belle cote sur le joueur. Le club anglais, où le père du Norvégien aura passé trois saisons, est également un prétendant de poids pour recruter Erling Haaland. Le projet sportif mais aussi économique des Skyblues seraient un atout majeur dans le dossier.

Une maigre chance pour le FC Barcelone et le PSG ?

Si le Barça ne désespère pas dans le sulfureux dossier, le club sait qu’il a perdu des positions et que la bataille sera rude. Très proche de Mino Raiola, l’agent du joueur, Joan Laporta cherchera sans nul doute à profiter de cette relation pour tirer son épingle du jeu, tout en proposant une place de numéro 1 dans l’effectif (ce que le Real ne peut offrir en cas de signature de Mbappé). La semaine dernière, le clan barcelonais a rencontré l’agent italien à Monaco, où ces derniers auraient fait état d’une offre de 195 millions d’euros, étalée sur cinq saisons. Dans le même temps, Xavi se serait déplacé en personne pour rencontrer le joueur à Munich, preuve de la détermination des Blaugranas.

Pour ce qui est du PSG, la donne reste complexe. Si Paris ne fait pas partie des favoris dans l’esprit de l’attaquant, du fait du championnat moins attrayant, le club de la capitale pourrait compter sur une force financière sans égal dans le dossier. Une piste qui s’activerait qu’en cas de départ de Kylian Mbappé cet été.