ASSE : Dupraz avec deux renforts, son onze contre l'ESTAC

Publié par Ange A. le 18 mars 2022 à 08:35

L’ ASSE reçoit l’ESTAC ce vendredi en ouverture de la 29e journée de Ligue 1. Deux éléments retrouvent le onze de Pascal Dupraz.

Deux importants retours dans le onze de l’ ASSE contre l’ESTAC

Après son nul sur la pelouse du LOSC (0-0), l’AS Saint-Étienne va tenter de renouer avec la victoire ce vendredi. L’ ASSE affronte l’ESTAC en ouverture de la 29e journée de Ligue 1 Uber Eats. Cette affiche sera cruciale pour les deux équipes dans l’optique du maintien. Actuel 15e du championnat, Troyes ne compte que deux unités d’avance sur Saint-Étienne. Pour ce choc du bas de classement, Pascal Dupraz enregistre deux importants retours dans son onze. Gêné à la cheville depuis le nul contre Strasbourg (2-2), le capitaine Wahbi Khazri devrait retrouver sa place de titulaire contre l’ESTAC. En conférence d’avant-match, le Tunisien, meilleur buteur stéphanois cette saison avec 9 réalisations, a d’ailleurs exhorté les siens à faire un match sérieux contre le promu. Suspendu contre Lille, Éliaquim Mangala va retrouver ses coéquipiers en défense centrale contre ce concurrent direct au maintien.

Les absents de Duprac contre Troyes

Pour le reste, Pascal Dupraz devrait aligner du classique avec Bernardoni dans les cages, Camara, Gourna Douath et Boudebouz dans l’entrejeu et Bouanga en attaque. Pour cette rencontre, l’AS Saint-Étienne ne pourra pas compter sur Romain Hamouma. Touché au poignet contre le PSG, l’attaquant stéphanois est jugé trop juste par son entraîneur. Le coach de l’ ASSE ne l’a même pas convoqué dans son groupe de 20 joueurs. Même chose pour Saïdou Sow et Enzo Crivelli. Les deux hommes avaient retrouvé I’Étrat cette semaine. Mais leur présence pour la réception de Troyes était compromise. Yvan Neyou et Yvann Maçon sont quant à eux toujours à l’infirmerie.

Le onze probable de Saint-Étienne contre Troyes :

Bernardoni - Sacko, Mangala, Nadé - Thioub, Mah.Camara, Gourna, Kolodziejczak - Boudebouz - Khazri (cap.), Bouanga.