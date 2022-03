ASSE Mercato : La surprenante annonce d'un cadre sur son avenir

Publié par Ange A. le 18 mars 2022 à 04:35

En fin de contrat à l’ ASSE, Wahbi Khazri a été interrogé sur son avenir en marge de la réception de l’ESTAC ce vendredi en Ligue 1.

Wahbi Khazri vers la sortie à l’ ASSE ?

Avec la CAN 2021 et le maintien en ligne de mire, l’AS Saint-Étienne s’est renforcée au mercato d’hiver. Depuis la fin du tournoi et le retour de ses internationaux africains, l’ ASSE a amélioré ses résultats mais reste dans la zone rouge. Les Verts sont barragistes avant d’affronter l’ESTAC ce vendredi à Geoffroy-Guichard. En marge de cette rencontre décisive dans la course au maintien, Wahbi Khazri s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour le capitaine stéphanois d’aborder les questions liées à la préparation ce match. L’attaquant tunisien n’a pas échappé aux questions sur son avenir. Son contrat arrive à son terme à l’issue de la saison. En cas de non-prolongation, il sera donc un joueur libre l’été prochain.

Khazri et le flou sur son futur

Cette situation ne semble guère inquiéter le meilleur buteur stéphanois cette saison. L’international tunisien est surtout préoccupé par le maintien de Saint-Étienne dans l’élite. « J’essaye de ne pas me projeter. Mes conseillers s’occupent de ça et ne me disent rien. Ma famille est bien ici. C’est important. Je sais quelles sont les priorités. Je me sens très fort à tous les niveaux. Je sais que si je performe ce sera bénéfique aussi pour moi. La priorité c’est que l’ ASSE se sauve », a indiqué l’international tunisien devant les médias.

Comme la saison dernière, les Verts peuvent s’appuyer sur Wahbi Khazri pour rester en Ligue 1. Avec ses 9 buts et une passe décisive, il est le Stéphanois le plus décisif cette saison. Reste maintenant à savoir si cette saison sera sa dernière sous le maillot vert. Pour rappel, il avait rejoint le club du Forez en 2018 contre 7 millions d’euros en provenance de Sunderland.