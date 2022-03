OM Mercato : Une piste offensive de Sampaoli se complique !

Publié par Timothée Jean le 18 mars 2022 à 12:05

À la recherche de joueurs expérimentés pour l’été 2022, l’entraîneur de l’ OM n’a toujours pas tiré un trait sur le dossier Alexis Sanchez. Mais Marseille devra faire vite.

OM Mercato : La concurrence s’agrandit pour Alexis Sanchez

Peu à peu, la direction de l’Olympique de Marseille commence à préparer la saison prochaine. Si l’avenir de Boubacar Kamara reste l'objectif numéro un des Olympiens, qui s’activent pour étendre son bail, l' OM travaille également en coulisse pour faire venir des renforts expérimentés. Ces derniers jours, les noms de Jason Denayer (Lyon) et Henrikh Mkhitaryan (AS Rome) ont circulé dans la cité phocéenne.

En fin contrat en juin prochain avec l’Inter Milan, Arturo Vidal est aussi annoncé dans le viseur de l’ OM. Jorge Sampaoli, qui le connaît très bien, insisterait toujours pour sa venue à Marseille. Le technicien argentin envisagerait dans le même temps d’attirer un autre Chilien de l’Inter Milan qu'il a déjà entraîné par le passé.

D'après la presse transalpine, l’entraîneur de l' OM n’aurait pas oublié la piste menant à Alexis Sanchez. L’attaquant de 33 ans traverse actuellement une situation compliquée à l’Inter Milan. Régulièrement utilisé comme remplaçant de luxe chez les Nerazzurri, Sanchez n’écarte pas l’idée de quitter le club lombard à une année de la fin de son contrat. Marseille compte donc profiter de cette délicate situation pour l’attirer en Ligue 1 cet été. Seulement, l'actuel dauphin du PSG n’est pas le seul club sur le coup.

Alexis Sanchez finalement vers le Brésil ?

L’insider Ekrem Konur fait en effet le point sur l’avenir d’Alexis Sanchez et révèle que les courtisans pour sa signature sont de plus en plus nombreux. Outre l’ OM, le journaliste turc affirme que de deux clubs brésiliens, se sont également immiscés dans le dossier menant au Chilien, sans pourtant dévoiler leur identité.

Ainsi, l’ancien joueur de Manchester United et d’Arsenal conserve une belle cote en Amérique du Sud. À l’instar de son compatriote Vidal, il pourrait rebondir au Brésil la saison prochaine. Mais les clubs intéressés devront mettre la main à la poche, puisque l’avant-centre de 33 ans est lié à l’Inter Milan jusqu’en 2023. Si sa valeur marchande de 3,5 millions reste accessible pour Marseille et les autres prétendants, le joueur devrait avoir des demandes salariales assez élevées.