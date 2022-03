OM : Une terrible nouvelle tombe pour Marseille après Bâle

Publié par Ange A. le 18 mars 2022 à 10:05

Qualifié pour les quarts de la Ligue Europa Conference, l’ OM a reçu une mauvaise nouvelle de la LFP après sa victoire contre Bâle.

Nouvelle sanction de la LFP contre l’ OM

L’aventure européenne va se poursuivre pour l’Olympique de Marseille. L’ OM a de nouveau défait le FC Bâle jeudi au St Jakob Park (2-1). Les Olympiens s’étaient déjà imposés sur le même score au Vélodrome lors du huitième de finale aller. Cengiz Ünder (74e) et Valentin Rongier (90e+3) ont permis à Marseille de signer une petite remontada sur le terrain de Bâle. Le club suisse avait ouvert le score par Dan Ndoye (63e). Après sa qualification à Bâle, le club phocéen a enregistré une mauvaise nouvelle venant de la LFP. Réunie jeudi soir, la Ligue a sanctionné Luan Peres. Le défenseur brésilien avait été averti contre le Stade Brestois dimanche en championnat.

Luan Peres forfait contre Saint-Étienne

La LFP a prononcé un match de suspension ferme à l’encontre de Luan Peres. Le défenseur de l’Olympique de Marseille a reçu son troisième carton jaune en l’espace de dix rencontres. Sa sanction prenant effet dès le mardi 22 mars, le défenseur marseillais va manquer le choc contre l’AS Saint-Étienne. L’ OM sera opposé à l’ASSE le 3 avril à Geoffroy-Guichard. Suspendu contre Sainté, Luan Peres est éligible pour le choc de ce dimanche contre l’OGC Nice. Les deux équipes s’affrontent pour une place de dauphin du PSG. Marseille et Nice, respectivement 2e et 3e, comptent le même nombre de points. Le club provençal est devant grâce à son attaque plus prolifique.

Arrivé l’été dernier en provenance de Santos, Luan Peres est l’un des joueurs les plus utilisés par Jorge Sampaoli. Le Brésilien compte 40 matchs cette saison, dont 34 en tant que titulaire, pour deux passes décisives. Il n’a jusqu’ici manqué que deux rencontres de l’ OM.